(Genève) L’espace aérien suisse a été fermé mercredi matin pendant plusieurs heures en raison d’une panne informatique qui a affecté le contrôle aérien, clouant au sol des milliers de passagers dans les aéroports de Zurich et Genève.

par Nicolas CAMUT et Christophe VOGT Agence France-Presse

Skyguide, l’entreprise chargée du contrôle aérien dans le pays alpin, n’a pas dans un premier temps précisé l’origine du dysfonctionnement.

La piste d’une cyberattaque semble pour l’heure écartée, rapporte le quotidien suisse Le Temps, la cause de la panne serait liée à la défaillance d’un composant informatique, selon les premières investigations effectuées par l’entreprise.

« Le problème technique chez Skyguide a été résolu et la fermeture de l’espace aérien a été levée à 8 h 30 (1 h 30, heure de l'Est). L’espace aérien suisse est rouvert et les opérations de vols au-dessus de la Suisse ainsi qu’aux aéroports de Genève et de Zurich reprennent », avait annoncé Skyguide dans un tweet.

À la suite d’une panne « aux premières heures de la matinée », l’espace aérien suisse avait été totalement fermé « pour des raisons de sécurité », avait indiqué l’entreprise, qui a dit déplorer cet incident et ses conséquences pour ses clients, partenaires et passagers.

Cette mesure qui interdisait tout survol du pays a forcé des avions à se détourner vers des aéroports dans les pays voisins. Selon l’agence ATS-Keystone, des vols internationaux à destination de la Suisse ont été détournés notamment vers l’aéroport de Milan dans le nord de l’Italie.

À Zurich, le grand hub aérien en Suisse, l’aéroport a annoncé que « les opérations aériennes fonctionnaient à nouveau à 100 % de leur capacité depuis 10 h (8 h GMT, 5 h, heure de l'Est) » mais « des retards sont à prévoir auourd’hui », précisait un tweet, qui a appelé les voyageurs à vérifier les départs auprès de leur compagnie aérienne.

« Bonne nouvelle ! Le trafic aérien a repris progressivement depuis 8 h 30 (6 h 30 GMT, 1 h 30, heure de l'Est) », a tweeté de son côté l’aéroport de Genève, qui avait été le premier à annoncer une reprise progressive du trafic aérien peu après 7 h GMT (2 h, heure de l'Est). Plusieurs vols ont cependant été annulés.

Si les vols ont repris, le retour à la normale ne se fera pas avant demain matin « aux premières heures », a indiqué à l’AFP Ignace Jeannerat, le porte-parole de l’aéroport de Genève, précisant qu’environ 2000 personnes sont affectées.

À Genève, des dizaines de voyageurs dépités, leur téléphone collé à l’oreille, s’attroupaient devant le panneau des départs.

« On essaie de trouver une solution depuis Lyon, mais pour le moment on n’a rien », a expliqué à l’AFP Sandrine Vert, 52 ans, en partance pour Split en Croatie avec sa famille, venue à l’aéroport de Genève depuis Annecy, en Haute-Savoie.

« Je sais pas du tout comment on va faire. Les vacances sont plutôt remises en question », a-t-elle ajouté, alors que la famille s’affairait à trouver quelqu’un pour pour les récupérer à Genève tout en réorganisant la location de vacances.

Gros aéroports

Zurich est le premier aéroport de Suisse avec plus de 10,2 millions de passagers qui ont embarqué ou transité via ses terminaux en 2021. Avec la levée progressive des restrictions sanitaires, le trafic a fortement augmenté depuis mars, se rapprochant mois après mois des niveaux d’avant pandémie.

Le trafic est remonté à 1,3 million de passagers en mars, puis à plus de 1,8 million en avril et à plus de 1,9 million en mai. Cette panne informatique intervient alors que l’aéroport a remonté le nombre de destinations desservies à 191 pour la période estivale face à la forte reprise du tourisme attendue après deux ans de pandémie.

À Genève, un peu plus de 5,9 millions de passagers avaient emprunté cet aéroport, alors que le trafic aérien était comme à Zurich encore sévèrement affecté par les restrictions sanitaires. Mais depuis mars, le trafic s’est fortement redressé, redépassant la barre du million de passagers par mois.

Avec la reprise du tourisme, en mai, 1,14 million de passagers sont passés par cet aéroport, selon les statistiques provisoires de l’aéroport de Genève.