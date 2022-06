Guerre en Ukraine

Un oligarque controversé vient en aide aux civils de Sievierodonetsk

(Vienne) Il doit sa fortune au gaz russe mais depuis l’invasion de l’Ukraine, Dmytro Firtach a pris fait et cause pour son pays, mobilisant ses puissants moyens et ouvrant son usine de Sievierodonetsk à des centaines de civils.