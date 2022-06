(Kyiv) La Russie a commencé à remettre les corps des combattants ukrainiens tués dans les aciéries d’Azovstal, l’usine aux allures de forteresse dans la ville détruite de Marioupol, où leur dernier combat est devenu un symbole de résistance contre l’invasion de Moscou.

John Leicester La Presse Canadienne

Des dizaines de corps de combattants retrouvés dans les ruines de l’usine bombardée, désormais occupée par la Russie, ont été transférés dans la capitale ukrainienne, Kyiv, où des tests d’ADN sont en cours pour les identifier, a déclaré Maksym Zhorin, commandant militaire et ancien chef du régiment Azov.

Le régiment Azov a fait partie des unités ukrainiennes qui ont défendu l’usine pendant près de trois mois avant de se rendre.

On ne sait pas combien de corps pourraient encore se trouver à l’usine, qui a été pilonnée sans relâche par les forces russes environnantes depuis le sol, l’air et la mer.

Pendant ce temps, les forces russes ont continué à se battre pour le contrôle de Sievierodonetsk, une ville de l’est de l’Ukraine qui est essentielle à l’objectif de Moscou d’achever la capture de la région industrielle du Donbass.

Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces de Moscou avaient également l’intention de capturer la ville de Zaporijia, dans le sud-est du pays, qui abrite plus de 700 000 personnes, une décision qui pourrait gravement affaiblir la position de l’Ukraine et permettre à l’armée russe de se rapprocher du centre du pays.

« Dans la région de Zaporijia […], la situation la plus menaçante est là-bas », a déclaré M. Zelensky.

La défense acharnée des combattants ukrainiens contre l’aciérie a contrecarré l’objectif du Kremlin de capturer rapidement Marioupol et d’immobiliser les forces russes dans la ville portuaire stratégique. Les derniers résistants d’Azovstal ont finalement abandonné l’usine en mai, marchant sans armes et transportant leurs blessés.

Photo archives Associated Press Des combattant ayant quitté l'aciérie Azovstal pour se rendre aux soldats russes patientent dans un autocar, le 20 mai.

Le sort des survivants entre les mains des Russes est entouré d’incertitudes. M. Zelensky a déclaré que plus de 2500 combattants qui ont défendu l’usine sont retenus prisonniers par les Russes et que l’Ukraine s’efforce de les faire libérer.

La récupération des restes des combattants des ruines d’Azovstal n’a pas été annoncée par le gouvernement ukrainien et les responsables russes n’ont fait aucun commentaire. Mais les proches des soldats tués à l’usine ont discuté du processus avec l’Associated Press.

Le ministère ukrainien de la Réintégration des territoires occupés a annoncé samedi le premier échange officiellement confirmé de leurs militaires morts depuis le début de la guerre. Il a indiqué que les deux parties avaient échangé 320 corps en tout, chacune récupérant 160 ensembles de restes. Il n’a donné aucun détail sur l’endroit où les corps ont été récupérés.

L’échange a eu lieu jeudi sur la ligne de front dans la région de Zaporijia.

Le régiment Avoz est une unité de la Garde nationale issue d’un groupe appelé le bataillon Azov, formé en 2014 comme l’une des nombreuses brigades de volontaires créées pour combattre les séparatistes soutenus par la Russie dans l’est de l’Ukraine. Le bataillon Azov a attiré les premiers combattants des cercles d’extrême droite.

M. Zhorin, l’ancien chef du régiment Azov maintenant co-commandant une unité militaire basée à Kyiv, a confirmé que les restes récupérés d’Azovstal faisaient partie de ceux transférés lors de l’échange.

Le frère d’un combattant d’Azov porté disparu et mort dans l’aciérie a déclaré à l’AP qu’au moins deux camions de corps d’Azovstal avaient été transférés dans un hôpital militaire de Kyiv pour identification. Viacheslav Drofa a dit que les restes de son frère aîné, Dmitry Lisen, ne semblaient pas faire partie des personnes retrouvées jusqu’à présent.

Des corps ont été retrouvés la semaine dernière dans le moulin et certains ont été gravement brûlés, a-t-il ajouté.

La mère d’un soldat tué lors d’une frappe aérienne russe sur l’usine a déclaré que le régiment Azov lui avait téléphoné et lui avait dit que le corps de son fils pourrait faire partie de ceux qui ont été transférés à Kyiv. La mère ne voulait pas qu’elle ou son fils soient identifiés par leur nom, disant qu’elle craignait que le fait de discuter du processus de rétablissement ne le perturbe.

Elle a qualifié en larmes son fils de héros.

« J’attends juste le corps de mon fils, a-t-elle déclaré. C’est important pour moi de l’enterrer dans notre terre ukrainienne. »