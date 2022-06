Cent jours ont passé depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Retour sur 10 dates clés du conflit.

Erika Bisaillon

24 février : début de l’invasion russe

Trois jours après sa reconnaissance des républiques séparatistes prorusses de Donetsk et de Louhansk, dans la région du Donbass, le président de la Russie, Vladimir Poutine, annonce le début de l’invasion russe et son intention de « dénazifier » l’Ukraine.

Les principales villes ukrainiennes se réveillent sous le feu des bombardements : Kyiv, Marioupol, Donetsk, Kharkiv, Odessa. Le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, appelle alors les Ukrainiens à prendre les armes et instaure la loi martiale.

2 mars : résolution de l’ONU

L’Assemblée générale de l’ONU dénonce l’invasion russe et adopte une résolution qui « exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l’Ukraine », un vote historique : 141 pays membres de l’organisation ont approuvé le texte, 5 – Russie, Biélorussie, Corée du Nord, Érythrée et Syrie – s’y sont opposés et 35 se sont abstenus.

18 mars : Lviv attaquée

PHOTO ALEKSEY FILIPPOV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Un épais nuage de fumée noire s’élève au-dessus de Lviv, alors que la ville de l’ouest de l’Ukraine est frappée par un bombardement russe, le 26 mars.

Le 18 mars, les abords de la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, largement épargnée jusqu’alors, sont visés par des tirs de missiles. Plus de 200 000 personnes s’y étaient réfugiées, s’ajoutant aux quelque 720 000 habitants de la ville, située à 70 kilomètres de la frontière polonaise.

25 mars : changement de stratégie du Kremlin

PHOTO ALEXANDER NEMENOV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Un soldat russe dans les ruines du théâtre de Marioupol, port stratégique du Donbass, le 12 avril. Le bombardement par l’armée russe, le 16 mars, du théâtre où étaient réfugiés un millier de civils aurait fait plus de 600 morts.

L’armée russe recule de plus de 30 km à Kyiv et déclare se concentrer sur la « libération » de la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine. L’état-major russe assure que sa stratégie a été de répartir les défenses ukrainiennes sur différents fronts pour les empêcher de défendre massivement le Donbass.

4 avril : possible « génocide » à Boutcha

PHOTO RONALDO SCHEMIDT, AGENCE FRANCE-PRESSE Les corps de civils jonchent la rue Yablounska, à Boutcha, le 2 avril.

Quelques jours après avoir repris le contrôle de la totalité de la région de Kyiv, Volodymyr Zelensky réclame l’exclusion de Moscou du Conseil de sécurité. Appuyé par les premiers ministres espagnol et polonais, il dénonce un « génocide ». Des centaines de civils morts auraient été retrouvés dans les rues de la ville, au nord-ouest de Kyiv, après le départ des forces russes.

28 avril : António Guterres à Kyiv

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’entretient avec le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, à Kyiv, le 28 avril.

Cinq missiles s’abattent sur Kyiv, le jour même où le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, visite l’Ukraine pour la première fois depuis le début du conflit. Lors de son passage, il fustige l’inaction du Conseil de sécurité de l’ONU, qui « a échoué à faire ce qui était en son pouvoir » pour empêcher cette guerre et y mettre fin.

19 mai : premier procès pour crime de guerre

PHOTO ROMAN HRYTSYNA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le militaire russe Vadim Chichimarine, au premier jour de son procès, à Kyiv, le 19 mai

Le 19 mai marque le début du premier procès pour crime de guerre en Ukraine. Le militaire russe Vadim Chichimarine, 21 ans, est condamné à la prison à vie quatre jours plus tard pour le meurtre d’un civil non armé de 62 ans. Son avocat affirme qu’il interjettera appel.

20 mai : la chute de l’usine métallurgique d’Azovstal

PHOTO ALEXANDER ERMOCHENKO, ARCHIVES REUTERS Les derniers militaires ukrainiens qui étaient assiégés à l’aciérie d’Azovstal sont emmenés par les forces prorusses après s’être rendus, à Marioupol, le 20 mai.

Le 20 mai, Moscou annonce avoir achevé la conquête de Marioupol, détruit à 90 % d’après les autorités locales, après trois mois de siège.

Les autorités locales estiment que 20 000 personnes ont perdu la vie dans les combats et que 100 000 autres ont fui la ville.

23 mai : arrivée des premiers Ukrainiens au Canada

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Des réfugiés ukrainiens sont accueillis à l’aéroport Montréal-Trudeau, le 29 mai.

Le premier de trois vols nolisés qui transportent au Canada des réfugiés ukrainiens fuyant l’invasion russe atterrit le 23 mai au Manitoba. Un deuxième vol nolisé en provenance de la Pologne arrive le 29 mai à Montréal, transportant 306 réfugiés ukrainiens.

Quelque 6 millions d’Ukrainiens auraient fui vers des pays voisins, selon les données les plus récentes du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), datant du 22 mai.

30 mai : embargo officiel sur le pétrole russe

PHOTO OLIVIER MATTHYS, ASSOCIATED PRESS Des manifestants pro-ukrainiens réclament un embargo sur le pétrole russe devant le bâtiment Europa, siège du Conseil de l’Union européenne, à Bruxelles, le 30 mai.

Volodymyr Zelensky appelle les dirigeants de l’UE à adopter un sixième paquet de sanctions contre Moscou, dont l’exclusion de trois banques russes du système financier international SWIFT.

Un embargo progressif cantonné au pétrole transporté par bateau (soit les deux tiers des achats européens de pétrole russe) pourrait également être formellement entériné dans les prochains jours, après que le feu vert a été donné par les Vingt-Sept. Des négociations auront notamment lieu pour cesser les importations via Droujba, le tiers des approvisionnements européens.

2 juin : 20 % du territoire ukrainien contrôlé par la Russie

PHOTO OLGA MALTSEVA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, est occupée par les Russes depuis le début du mois de mars.

Au 99e jour de l’invasion, les forces russes contrôleraient « environ 20 % » du territoire ukrainien, soit près de 125 000 km2, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il estime que de 50 à 100 soldats ukrainiens seraient tués et 500 seraient blessés chaque jour dans le Donbass.