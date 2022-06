(Soledar) L’armée russe resserrait jeudi son emprise sur la ville stratégique de Sievierodonetsk, dans le Donbass, au 99e jour d’une guerre qui pourrait durer « de nombreux mois » selon Washington.

Quentin TYBERGHIEN avec Aurelia END à Washington Agence France-Presse

Après l’échec de leur offensive-éclair pour faire tomber le régime de Kyiv, les forces russes se concentrent sur la conquête de la région du Donbass, où se joue désormais une guerre d’usure après plus de trois mois de conflit.

Et la tactique du rouleau compresseur appliquée par Moscou pour grignoter lentement le Donbass semble porter ses fruits.

« La situation la plus difficile est dans la région de Louhansk, où l’ennemi essaye de déloger nos troupes de leurs positions », selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valeri Zaloujny, cité dans un communiqué de l’armée publié dans la nuit de mercredi à jeudi.

Sievierodonetsk, capitale administrative de la région de Louhansk, est désormais « occupée à 80 % » par les forces russes et les combats de rue y font rage, a déclaré le gouverneur de la région de Louhansk, Serguiï Gaïdaï, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Selon Kyiv, les forces ukrainiennes y sont notamment retranchées dans une zone industrielle bombardée par les Russes, comme à la toute fin du long siège de la ville stratégique de Marioupol (sud-est), largement détruite et conquise par les Russes fin avril.

Les dirigeants ukrainiens ont ces derniers jours accusé Moscou de vouloir faire de Sievierodonetsk un « nouveau Marioupol ».

« L’ennemi a un avantage opérationnel en termes d’artillerie », a concédé Valeri Zaloujny lors d’une conversation téléphonique mercredi avec le chef d’état-major français des armées, le général Thierry Burkhard, selon Kyiv.

Le général ukrainien a plaidé pour la livraison le plus rapidement possible à son pays d’armes « du type de celles de l’OTAN ». « Cela sauverait des vies », a-t-il souligné.

Kyiv attend notamment des livraisons de systèmes de lance-missiles plus puissants promis par le président américain Joe Biden, en espérant que cela change le rapport de force militaire sur le terrain.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les forces russes ont bombardé plusieurs lignes de chemin de fer dans la région de Lviv (ouest), une région où arrivent notamment les armes livrées à l’Ukraine par les pays occidentaux, une aide dénoncée par Moscou.

« Libération » des céréales

À l’est, la région de Donetsk, qui compose le Donbass avec celle de Louhansk, n’est pas épargnée par Moscou, notamment Sloviansk, à quelque 80 km à l’ouest de Sievierodonetsk. Les habitants de la région manquent notamment de gaz, d’eau et d’électricité, selon Kyiv.

Les forces ukrainiennes perdent chaque jour jusqu’à 100 soldats, a assuré le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, au média américain Newsmax dans un entretien publié mercredi.

« La situation dans l’est est vraiment difficile […] Nous perdons de 60 à 100 soldats par jour, tués au combat, et quelques 500 sont blessés », a-t-il détaillé.

Dans le sud, les Ukrainiens s’inquiètent d’une possible annexion des régions conquises par les forces russes, Moscou évoquant des référendums dès juillet en vue d’une annexion. Les combats et bombardements se poursuivent notamment dans la région de Kherson, en partie conquise par les Russes et où les habitants manquent de médicaments et ont besoin d’aide humanitaire, selon Kyiv.

Les Occidentaux essaient aussi de débloquer les ports ukrainiens de la mer Noire, notamment celui d’Odessa (sud), principale porte de sortie de la production agricole du pays, pour relancer les exportations de céréales dont l’Ukraine est l’une des grandes productrices mondiales.

Au moins 20 millions de tonnes de céréales ukrainiennes ne peuvent être exportées à cause d’un blocus russe, faisant planer le risque d’une crise alimentaire mondiale.

Le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine (UA), se rend jeudi en Russie pour s’entretenir vendredi avec son homologue russe Vladimir Poutine qui l’a invité à Sotchi, ont indiqué ses services dans un communiqué.

L’UA espère ainsi « contribuer à l’accalmie dans la guerre en Ukraine, et à la libération des stocks de céréales et de fertilisants dont le blocage affecte particulièrement les pays africains », ont-ils ajouté.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov devrait discuter de l’instauration de « couloirs sécurisés » pour le transport de céréales lors d’une visite en Turquie le 8 juin, selon Ankara.

Le foot pour oublier

À Kyiv et dans ses alentours, que les forces russes ont quitté fin mars pour se replier vers l’est, l’activité reprend des couleurs avec le retour progressif des habitants.

Près de la capitale, la demande « augmente chaque semaine » pour l’usine de boulangerie Tsar-Khlib, se félicite Oleksandr Tarenenko, directeur du groupe Khlibni Investytsiï qui la possède. Malgré la guerre, elle n’a jamais cessé d’alimenter Kyiv en pain.

Avec une petite fraction de ses 800 salariés, dont une vingtaine installés à demeure dans le sous-sol, la fabrique a réduit la voilure, mais continue de produire 16 tonnes de pain frais par jour contre 100 avant-guerre.

Quand les sirènes antiaériennes retentissent, les ouvriers partent à la cave. Les miches chaudes s’amoncellent alors à la sortie du four.

Après avoir poussé la Finlande et la Suède à demander leur adhésion à l’OTAN, l’invasion russe de l’Ukraine continue à avoir d’autres effets géostratégiques : les Danois ont ainsi massivement voté « oui » mercredi au référendum sur une entrée de leur pays dans la politique de défense de l’Union européenne, après s’y être refusés pendant trois décennies.

L’équipe d’Ukraine de football a par ailleurs battu l’Écosse (3-1) mercredi soir en match de barrages pour le Mondial 2022, permettant aux habitants d’oublier brièvement le quotidien de la guerre. L’Ukraine obtiendra son billet pour le Qatar si elle bat le Pays de Galles dimanche.