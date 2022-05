Guerre en Ukraine, jour 92

Combats à « intensité maximale » dans l’est, la Russie rejette un plan de paix

(Kharkiv) L’Ukraine a décrit jeudi une offensive militaire russe d’« intensité maximale » et une situation extrêmement difficile dans l’est de son territoire, demandant plus d’armes lourdes et dénonçant par avance toute concession « pacifiste » à la Russie qui a rejeté avec dédain un plan de paix italien.