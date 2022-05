PHOTO EFREM LUKATSKY, ASSOCIATED PRESS

Après avoir éloigné les forces russes des deux plus grandes villes du pays, la capitale Kyiv fin mars et début avril, puis Kharkiv en mai, les Ukrainiens reconnaissent depuis quelques jours des « difficultés » dans le bassin houiller Donbass, formé par les provinces de Louhansk et de Donetsk.