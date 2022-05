Guerre en Ukraine, jour 78

La Finlande se rapproche de l’OTAN, nouvelles perturbations gazières

(Kyiv) La Finlande a fait jeudi un grand pas vers une adhésion à l’OTAN, Moscou dénonçant une « menace » pour la Russie, tandis que les livraisons de gaz russe à l’Europe via l’Ukraine accusaient de nouvelles perturbations, témoin des chamboulements géopolitiques et énergétiques induits par deux mois et demi de conflit.