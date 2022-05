(Kyiv) L’adhésion de l’Ukraine à l’UE, dans le contexte de l’invasion du pays par la Russie, est devenue une « question de guerre ou de paix », a estimé mardi le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba.

Agence France-Presse

« Je tiens à souligner que l’adhésion de l’Ukraine à l’UE est une question de guerre ou de paix en Europe », a déclaré M. Kouleba lors d’une conférence de presse à Kyiv avec son homologue allemande Annalena Baerbock.

Selon lui, « l’une des raisons pour lesquelles la guerre a commencé est que (le président russe Vladimir) Poutine était convaincu que l’Europe n’avait pas besoin de l’Ukraine ».

Si les Européens mettent fin à leurs « ambiguïtés sur les perspectives de l’Ukraine » à intégrer l’UE, Moscou « abandonnera ses tentatives de reprendre (le contrôle) de l’Ukraine », a-t-il estimé.

Bruxelles compte donner en juin son avis sur l’obtention par l’Ukraine du statut de candidat à l’UE.

Le ministre ukrainien s’est aussi félicité du « changement de position » de Berlin dans sa politique étrangère vis-à-vis de Moscou depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février.

« Je voudrais remercier l’Allemagne d’avoir modifié sa position sur un certain nombre de questions », dont sa « politique traditionnelle envers la Russie », a déclaré M. Kouleba.

« L’Allemagne a changé sa position sur les fournitures d’armes à l’Ukraine et le chancelier Scholz a annoncé le début d’une nouvelle politique vis-à-vis de la Russie », a souligné le ministre, qualifiant de « grand tournant historique » le « fait que l’Allemagne défende l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine ».

Il s’est dit « reconnaissant » envers Berlin « d’avoir soutenu l’introduction d’un embargo sur le pétrole » russe.

« Nous comprenons que c’était une décision difficile pour l’Allemagne, mais (elle) l’a acceptée », s’est-il réjoui. Elle s’est rendu compte qu’il était « impossible de continuer avec l’Union européenne, qui, d’un côté, nous soutenait, et de l’autre, finançait la machine militaire russe […] en achetant du pétrole et du gaz russes ».

M. Kouleba s’est aussi félicité d’avoir eu mardi « une conversation très substantielle sur les armements, les sanctions et l’intégration européenne de l’Ukraine » avec Mme Baerbock. La ministre effectuait une visite non annoncée mardi dans la capitale ukrainienne, la première d’un membre du gouvernement allemand depuis le début de l’invasion russe.

M. Kouleba et Mme Baerbock se sont auparavant entretenus avec leur homologue néerlandais, Wopke Hoekstra, ainsi que Volodymyr Zelensky, lors d’une réunion commune, selon des images diffusées par la présidence ukrainienne.