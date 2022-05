Cérémonie d’investiture

Macron promet « une France plus forte » et « une planète plus vivable »

(Paris) Emmanuel Macron a fait « le serment » de « léguer une planète plus vivable » et « une France plus forte » en étant investi samedi à l’Élysée pour son second quinquennat au cours duquel il entend « agir sans relâche ».