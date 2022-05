Les informations sur la situation dans l’aciérie de Marioupol, où vivent retranchés dans d’immenses galeries souterraines civils et combattants, restaient néanmoins contradictoires.

(Zaporijjia) Un nouveau convoi de l’ONU est attendu vendredi pour évacuer les derniers civils retranchés dans l’aciérie d’Azovstal à Marioupol, dernière poche de résistance ukrainienne dans ce port stratégique du Donbass, sans assurance toutefois d’une trêve des combats.

Joshua MELVIN avec Dmitry ZAKS à Kramatorsk Agence France-Presse

Ce que vous devez savoir « Près de 500 civils » au total ont pu être évacués ces derniers jours de la ville assiégée de Marioupol ;

Des panneaux de signalisation routière en russe ont été installés aux alentours de Marioupol ;

Les informations sur la situation dans l’aciérie Azovstal de Marioupol restent contradictoires ;

Un haut responsable américain a démenti auprès que les États-Unis avaient fourni des renseignements permettant d’identifier le croiseur russe Moskva ;

L’Allemagne va fournir sept obusiers blindés à l’Ukraine pour l’aider à repousser l’envahisseur russe ;

Le premier ministre hongrois Viktor Orban a jugé vendredi que Bruxelles avait franchi « une ligne rouge » en voulant interdire les importations de pétrole russe ;

Des images satellites prédisent une perte d’un tiers des récoltes de blé ;

La ville de Severodonetsk quasiment encerclée par les Russes. Consultez Mieux comprendre la guerre en Ukraine

Malgré cette incertitude, le secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des questions humanitaires, Martin Griffiths, a annoncé jeudi que ce nouveau convoi se dirigeait vers la ville martyre, devenue un des symboles de l’invasion russe débutée le 24 février.

« À l’heure où nous parlons, un convoi est en route pour arriver à Azovstal d’ici demain matin avec l’espoir de récupérer les civils restants dans ce sombre enfer, qu’ils habitent depuis tant de semaines et de mois, et de les ramener en sécurité », a déclaré M. Griffiths à Varsovie.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a confirmé y être associé, « en coordination avec l’ONU et les belligérants ». « Le CICR insiste sur le fait qu’aucun détail ne peut être communiqué jusqu’à ce que la situation le permette, afin de ne pas compromettre gravement l’opération », a-t-il ajouté.

Au cours des derniers jours, « près de 500 civils » au total ont pu être évacués de la ville, selon Kyiv.

« Nous avons réussi à évacuer presque 500 civils », a indiqué vendredi le chef de l’administration présidentielle Andriï Iermak. « Aujourd’hui, nous nous concentrons sur Azovstal », a précisé de son côté à l’AFP la vice-première ministre Iryna Verechtchouk.

Vendredi matin, le ministère ukrainien de la Défense a assuré que les forces russes poursuivaient leur offensive sur Azovstal.

PHOTO ALEXANDER ERMOCHENKO, REUTERS

Les forces russes ont, « dans certaines zones, avec le soutien de l’aviation, repris les opérations visant à prendre le contrôle de l’usine » et « le blocus des unités de défense (ukrainiennes) continue », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le régiment Azov, qui participe à la défense de l’aciérie, a accusé vendredi les forces russes d’avoir visé une de ses voitures participant à l’opération d’évacuation de civils, tuant un soldat.

« Durant le cessez-le-feu sur le territoire de l’usine Azovstal, une voiture a été visée par les Russes avec un missile guidé antichar. Cette voiture se dirigeait vers des civils pour les évacuer de l’usine », a affirmé le régiment sur la messagerie Telegram. « Un combattant a été tué et six blessés ».

« Évacuation des civils »

Le président russe Vladimir Poutine a de son côté affirmé jeudi soir que « l’armée russe était toujours prête à assurer l’évacuation des civils » d’Azovstal, qui pourraient être encore au nombre de 200, piégés avec les combattants ukrainiens dans ce complexe.

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a quant à lui assuré que l’armée russe respectait le cessez-le-feu autour de l’usine, et que des couloirs humanitaires autour d’Azovstal « fonctionnaient ».

Ce que les combattants ukrainiens sur place ont démenti. Le commandant adjoint du régiment Azov, qui défend ces installations, Sviatoslav Palamar, a assuré dans une vidéo que des « combats sanglants » se déroulaient à l’intérieur même du site et que les Russes « ne tenaient pas leur promesse » de trêve.

Sur son compte Telegram, Andriï Biletsky, fondateur du régiment Azov dont des membres participent à la défense de l’aciérie, a écrit vendredi matin : « À Azovstal, chaque seconde compte. Des combats sont en cours en ce moment, les bombardements ne s’arrêtent pas. Chaque minute d’attente, c’est la vie des civils, militaires, blessés. Il faut les sauver avec l’aide du monde entier ».

La prise totale de Marioupol, une cité portuaire de près de 500 000 habitants avant-guerre dévastée par deux mois de siège et de bombardements russes, serait une victoire importante pour la Russie à l’approche du 9 mai, jour où elle célèbre avec un grand défilé militaire sur la Place Rouge sa victoire sur l’Allemagne nazie en 1945.

Les Ukrainiens ont indiqué ces derniers jours qu’ils soupçonnaient Moscou de vouloir organiser un défilé militaire à Marioupol le 9 mai.

Mais le Kremlin a indiqué vendredi qu’aucune célébration de ce genre n’était prévue à Marioupol. « Cette année, bien entendu, c’est impossible pour des raisons évidentes. Mais l’heure viendra où une grande célébration aura lieu là-bas », a déclaré le porte-parole de la présidence russe.

« Dénazifier »

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, Moscou n’a pu revendiquer le contrôle total que d’une ville d’importance, celle de Kherson, dans le sud.

Dmitri Peskov a reconnu jeudi que le soutien occidental avait freiné l’« opération militaire spéciale » russe déclenchée le 24 février.

« Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’OTAN dans son ensemble partagent en permanence des données du renseignement avec les forces armées ukrainiennes. Conjuguées aux approvisionnements en armes […], ces actions ne permettent pas d’achever rapidement » l’offensive, a-t-il lâché.

Le New York Times a écrit que les renseignements fournis par Washington à Kyiv avaient permis de cibler plusieurs généraux russes. Des informations démenties jeudi par le Pentagone.

Ces actions « ne sont toutefois pas en mesure d’empêcher » la Russie d’atteindre ses « objectifs » en Ukraine, a ajouté M. Peskov, après dix semaines d’une opération militaire qui a fait des milliers de morts, poussé à l’exil plus de cinq millions d’Ukrainiens. La Russie soutient que l’un des objectifs initiaux était de « dénazifier » le pays.

L’Allemagne a par ailleurs indiqué qu’elle allait fournir sept obusiers blindés à l’Ukraine, des Panzerhaubitze 2000.

Confiscation

Sur le front diplomatique, le président du Conseil européen Charles Michel s’est prononcé jeudi pour une confiscation des avoirs russes gelés dans l’UE dans le cadre des sanctions contre la Russie, afin d’aider à reconstruire l’Ukraine.

Mais la Hongrie bloquait toujours vendredi le projet d’embargo européen sur le pétrole russe et de difficiles négociations étaient en cours entre les 27 pays membres pour trouver un accord pendant le week-end, ont indiqué à l’AFP plusieurs sources diplomatiques.

Plus de six milliards d’euros « pour aider l’Ukraine et tous ceux qui (la) soutiennent » ont parallèlement été collectés au cours d’une conférence internationale des donateurs à Varsovie, a annoncé jeudi le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki.

Par ailleurs, l’Allemagne a annoncé que les dirigeants des grandes puissances du G7 vont tenir dimanche une réunion virtuelle consacrée à la guerre en Ukraine à laquelle participera le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Le 8 mai est une date historique marquant la fin de la deuxième guerre mondiale en Europe qui a occasionné la terreur, la destruction et la mort en Europe », a déclaré une porte-parole du chancelier allemand Olaf Scholz, estimant qu’avec l’actuelle guerre en Ukraine « la cohésion du G7 est plus importante que jamais ».