Biélorussie

La compagne russe d’un opposant condamnée à six ans de prison

(Moscou) Un tribunal biélorusse a condamné vendredi à six ans de prison la compagne russe d’un opposant local, un an après leur rocambolesque arrestation à bord d’un avion qui avait été intercepté et contraint d’atterrir à Minsk par un chasseur.