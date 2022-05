Cinquante civils ont été évacués grâce à un nouveau convoi vendredi de l’immense usine Azovstal, la dernière poche de résistance des forces ukrainiennes à Marioupol, une cité portuaire assiégée par les troupes russes, a annoncé la vice-première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk.

Joshua MELVIN avec Dmitry ZAKS à Kramatorsk Agence France-Presse

Ce que vous devez savoir « Près de 500 civils » au total ont pu être évacués ces derniers jours de la ville assiégée de Marioupol, dont 50 vendredi ;

Des panneaux de signalisation routière en russe ont été installés aux alentours de Marioupol ;

Les informations sur la situation dans l’aciérie Azovstal de Marioupol restent contradictoires ;

Un haut responsable américain a démenti auprès que les États-Unis avaient fourni des renseignements permettant d’identifier le croiseur russe Moskva ;

L’Allemagne va fournir sept obusiers blindés à l’Ukraine pour l’aider à repousser l’envahisseur russe ;

Le premier ministre hongrois Viktor Orban a jugé vendredi que Bruxelles avait franchi « une ligne rouge » en voulant interdire les importations de pétrole russe ;

Des images satellites prédisent une perte d’un tiers des récoltes de blé ;

La ville de Severodonetsk quasiment encerclée par les Russes. Consultez Mieux comprendre la guerre en Ukraine

« Nous avons réussi aujourd’hui à faire sortir 50 femmes, enfants et personnes âgées d’Azovstal. Demain matin, nous poursuivrons l’opération d’évacuation », a annoncé Mme Verechtchouk sur Telegram.

Elle a accusé les forces russes d’avoir « violé constamment » le cessez-le-feu décrété par Moscou le temps des évacuations. « L’évacuation a donc été extrêmement lente », a-t-elle précisé.

Plus tôt vendredi, le régiment Azov, qui défend l’immense aciérie où sont retranchés les derniers combattants ukrainiens de Marioupol, a accusé les troupes de Moscou d’avoir visé une de ses voitures participant à l’opération d’évacuation de civils, tuant un soldat.

Les évacuations se déroulent sous l’égide de l’ONU et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et ont commencé le week-end dernier, et ont permis à près de 500 civils de fuir, selon Kyiv.

L’ONU et le CICR avaient annoncé jeudi après-midi avoir envoyé un nouveau convoi à Azovstal, où il resterait encore des centaines de militaires, dont beaucoup de blessés et des dizaines de civils, selon la municipalité.

La prise d’Azovstal permettrait à Moscou de revendiquer le contrôle total de Marioupol, port stratégique à la pointe sud du Donbass qui comptait près de 500 000 habitants avant la guerre, mais a été dévasté par deux mois de siège et de bombardements.

« Tout a été complètement détruit » à Marioupol

Photo ALEXANDER ERMOCHENKO, archives REUTERS « Il faut comprendre que Marioupol ne tombera jamais […], elle est déjà dévastée, il n’y a plus aucune structure, tout a été complètement détruit », a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé vendredi que la ville de Marioupol était « complètement détruite » et qu’il ne restait rien à prendre pour la Russie à part son aciérie.

M. Zelensky a été interrogé, au cours d’une intervention par visioconférence organisée par le cercle de réflexion Chatham House à Londres, sur ce que signifierait la chute de ce port stratégique à la pointe sud du Donbass, où seule persiste une poche de résistance dans le complexe sidérurgique d’Azovstal.

« Il faut comprendre que Marioupol ne tombera jamais […], elle est déjà dévastée, il n’y a plus aucune structure, tout a été complètement détruit », a-t-il répondu.

Ce qu’il y a encore là-bas, c’est « cette petite structure, l’aciérie Azovstal, ou ce qu’il en reste », a-t-il ajouté.

La prise de ce complexe permettrait à Moscou de revendiquer le contrôle total de Marioupol, qui comptait près de 500 000 habitants avant la guerre, mais a été dévastée par deux mois de siège et de bombardements.

Le régiment Azov, qui défend Azovstal, a accusé vendredi les forces russes d’avoir visé une de ses voitures participant à l’opération d’évacuation de civils, tuant un soldat.

« Les gens sont évacués autant que nous le pouvons », a déclaré M. Zelensky. « Si [les Russes] tuent des gens qui peuvent être échangés en tant que prisonniers de guerre ou libérés en tant que civils, ou être aidés en tant que blessés, civils ou militaires, alors je ne pense pas que nous puissions avoir des pourparlers diplomatiques après cela ».

Le président ukrainien a par ailleurs invité à Kyiv le chancelier allemand Olaf Scholz pour les cérémonies commémorant la défaite de l’Allemagne nazie le 9 mai, estimant que cela serait une visite « politiquement très puissante » malgré les tensions persistantes entre leurs deux pays.

À la mi-avril, le président allemand Frank-Walter Steinmeier qui voulait se rendre à Kyiv avec ses homologues polonais et des trois pays baltes avait dû renoncer au dernier moment, expliquant que cela n’était « pas souhaité ».

Berlin avait peu goûté la rebuffade et l’incident empoisonne les relations diplomatiques germano-ukrainiennes. Pressé depuis des semaines d’aller à Kyiv pour montrer sa solidarité avec l’Ukraine, le chancelier avait invoqué l’incident comme étant un « obstacle ».

« Chaque seconde compte »

PHOTO ALEXANDER ERMOCHENKO, REUTERS

Le président russe Vladimir Poutine a de son côté affirmé jeudi soir que « l’armée russe était toujours prête à assurer l’évacuation des civils » d’Azovstal, qui pourraient être encore au nombre de 200, piégés avec les combattants ukrainiens dans ce complexe.

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a quant à lui assuré que l’armée russe respectait le cessez-le-feu autour de l’usine et que des couloirs humanitaires y « fonctionnaient ».

Ce que les militaires ukrainiens sur place ont démenti.

Le commandant adjoint du régiment Azov, Sviatoslav Palamar, a ainsi assuré dans une vidéo que des affrontements « sanglants » se déroulaient à l’intérieur même du site et que les Russes « ne tenaient pas leur promesse » de trêve.

Sur son compte Telegram, Andriï Biletsky, le fondateur de ce régiment, a écrit vendredi matin : « À Azovstal, chaque seconde compte. Des combats sont en cours en ce moment, les bombardements ne s’arrêtent pas. Chaque minute d’attente, c’est la vie des civils, militaires, blessés. Il faut les sauver avec l’aide du monde entier ».

La prise totale de Marioupol, une cité portuaire de près de 500 000 habitants avant-guerre dévastée par deux mois de siège et de bombardements russes, serait une victoire importante pour la Russie à l’approche du 9 mai, jour où elle célèbre par un grand défilé militaire sur la Place Rouge à Moscou sa victoire sur l’Allemagne nazie en 1945.

Les Ukrainiens ont dit qu’ils soupçonnaient les Russes de vouloir organiser à cette occasion une célébration similaire à Marioupol.

« Cette année, bien entendu, c’est impossible pour des raisons évidentes », a toutefois réagi le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov.

La Russie « pour toujours » dans le sud

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, Moscou n’a pu revendiquer le contrôle total que d’une ville d’importance, celle de Kherson.

Celle-ci est située dans le sud, où, a lancé un haut responsable parlementaire russe, Andreï Tourtchak, la Russie restera « pour toujours ».

Dans l’est, Severodonetsk, l’une des principales cités du Donbass encore contrôlées par les Ukrainiens, est pour sa part « quasiment encerclée » par les forces russes et les séparatistes, a déclaré vendredi son maire.

Moscou a reconnu jeudi que le soutien occidental avait freiné l’« opération militaire spéciale » russe déclenchée le 24 février.

« Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’OTAN dans son ensemble partagent en permanence des données du renseignement avec les forces armées ukrainiennes. Conjuguées aux approvisionnements en armes […], ces actions ne permettent pas d’achever rapidement » l’offensive, a lâché Dmitri Peskov.

Le New York Times a écrit que les renseignements fournis par Washington à Kyiv avaient permis de cibler plusieurs généraux russes. Des informations démenties jeudi par le Pentagone.

Ce soutien apporté par les Occidentaux n’est cependant « pas en mesure d’empêcher » la Russie d’atteindre ses « objectifs » en Ukraine, a ajouté M. Peskov, après dix semaines d’une opération militaire qui a fait des milliers de morts et poussé à l’exil plus de cinq millions d’Ukrainiens.

L’Allemagne a à cet égard fait savoir qu’elle allait fournir sept obusiers blindés à l’Ukraine.

Parallèlement, 41 personnes, dont 11 femmes, ont été libérées dans le cadre d’un nouvel échange de prisonniers avec la Russie, a révélé Kyiv vendredi, sans donner le nombre des Russes remis à leur pays.

Réunion du G7

Sur le front des sanctions occidentales, la Hongrie bloquait toujours vendredi le projet d’embargo européen sur l’importation de pétrole russe et de difficiles négociations étaient en cours entre les 27 États membres de l’UE pour trouver un accord ce week-end, ont dit plusieurs sources diplomatiques.

Par ailleurs, l’Allemagne a annoncé que les dirigeants des grandes puissances du G7 allaient avoir dimanche une réunion virtuelle consacrée à la guerre en Ukraine à laquelle participera le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Le 8 mai est une date historique marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe qui a occasionné la terreur, la destruction et la mort » sur ce continent, a souligné une porte-parole du chancelier allemand Olaf Scholz, estimant qu’avec l’actuelle offensive russe en Ukraine « la cohésion du G7 est plus importante que jamais ».

La Russie a de son côté rendu publique vendredi une liste d’une centaine de catégories de marchandises dont l’importation sans l’accord des détenteurs de la propriété intellectuelle est autorisée afin de contourner les restrictions décidées depuis le début de son intervention militaire.

Ce mécanisme d’importations parallèles doit permettre d’éviter les pénuries dans l’industrie comme dans le commerce de marchandises que ce pays est incapable à l’heure actuelle de produire elle-même.

De grandes puissances agricoles, dont l’Union européenne, les États-Unis, le Canada et l’Australie, se sont dans le même temps engagées à assurer la sécurité alimentaire du monde en dépit des chocs provoqués par la situation en Ukraine.