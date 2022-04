(Washington) L’offensive russe dans le Donbass, qui progresse « lentement et de façon inégale » en raison de la résistance opposée par l’armée ukrainienne, a pris du retard sur le calendrier prévu, a déclaré vendredi un haut responsable du Pentagone.

Agence France-Presse

« Nous pensons qu’ils ont pris du retard sur ce qu’ils espéraient avoir accompli dans le Donbass », a déclaré à la presse ce haut responsable ayant requis l’anonymat.

« Ils ont pris au moins plusieurs jours de retard », a-t-il précisé. « Ils sont loin d’avoir fait la jonction » des troupes entrées par la région de Kharkiv (est), au nord du Donbass, et celles venues du sud du pays, un des objectifs de l’armée russe pour prendre en tenaille les forces ukrainiennes déployées sur la ligne de front autour des zones séparatistes de Donetsk et Louhansk.

« Ils n’avancent pas très vite », a-t-il souligné. « Quelques kilomètres par jour, c’est le maximum qu’ils peuvent faire parce qu’ils sont repoussés » par l’armée ukrainienne.

Même si les combats ont commencé, « nous pensons qu’ils continuent de créer les conditions d’une offensive soutenue, plus vaste et plus longue », a ajouté le haut responsable du ministère américain de la Défense.

Il a expliqué que les forces russes « ne veulent pas faire les mêmes erreurs qu’à Kyiv », où des colonnes de chars avaient été immobilisées par les forces ukrainiennes armées de lance-missiles portés à l’épaule et le soutien logistique avait été tenu à distance.

« Les tirs d’artillerie et les frappes aériennes qu’ils lancent sur les forces ukrainiennes n’ont pas l’effet souhaité, car les Ukrainiens continuent de résister », a-t-il noté. « C’est pourquoi nous pensons que leurs progrès ont été lents et inégaux ces dernières 24 heures ».

Mise en garde

Un Américain parti combattre en Ukraine contre les forces russes a été tué, selon des membres de sa famille, le Pentagone mettant vendredi en garde les ressortissants américains tentés d’aller sur le terrain de ce conflit meurtrier.

Willy Joseph Cancel, qui aurait été tué lundi à l’âge de 22 ans, était arrivé en Ukraine à la mi-mars, a confié sa mère Rebecca Cabrera à la chaîne CNN.

« Nous continuons d’exhorter les Américains à ne pas se rendre en Ukraine », a lancé, également sur CNN, le porte-parole du Pentagone John Kirby, qui a évoqué une nouvelle « bouleversante » et apporté son soutien à la famille du tué.

« C’est une zone de guerre en cours, […] ce n’est pas un endroit où les Américains devraient se rendre », a-t-il répété.

« Il voulait y aller, car il croyait en ce pour quoi l’Ukraine se bat, et il voulait en faire partie afin de contenir (la menace) là-bas et qu’elle n’arrive pas jusqu’ici », a confié Rebecca Cabrera à propos de son fils.

Le jeune homme laisse une épouse et un enfant de 7 mois, selon la presse américaine. Son épouse Brittany Cancel a confirmé sa mort dans un communiqué transmis à plusieurs médias américains, soulignant le « courage » de son mari, un « héros ».

Ancien Marine, il s’était engagé au sein d’une société paramilitaire privée et s’était porté volontaire pour rejoindre l’Ukraine.

Un ressortissant britannique a également été tué en Ukraine, et un autre est porté disparu, a confirmé jeudi un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères.

Les deux hommes combattaient également comme volontaires auprès de l’armée ukrainienne, selon les médias britanniques.

Peu de temps après l’invasion de son pays par la Russie le 24 février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé à la formation d’une « légion internationale » de volontaires étrangers pour l’aider à défendre l’Ukraine.

Début mars, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba évoquait le chiffre d’environ 20 000 volontaires étrangers ayant rejoint le pays en guerre.