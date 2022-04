PHOTO SUSAN WALSH, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Joe Biden va accentuer jeudi la pression sur Moscou en demandant au Congrès une colossale rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars pour livrer toujours plus d’aide militaire à Kyiv, et en proposant de liquider les avoirs d’oligarques russes pour compenser les dégâts subis par l’Ukraine.

Sebastian Smith Agence France-Presse

Le président américain doit prendre la parole à 10 h 45 (14 h 45 GMT) pour réaffirmer son « soutien aux Ukrainiens qui défendent leur pays et leur liberté contre la guerre brutale de la Russie », a indiqué la Maison-Blanche.

Il va donc demander au Congrès de débloquer 33 milliards de dollars supplémentaires pour répondre à la guerre en Ukraine, dont 20 milliards en aide militaire, a indiqué jeudi un haut responsable américain.

Cette énorme « assistance militaire et sécuritaire » équivaut à « des armes et des munitions allant au peuple ukrainien », a ajouté ce responsable.

M. Biden compte également proposer de liquider tout ou partie des avoirs « kleptocratiques » saisis auprès d’oligarques russes et d’en transférer le produit à Kyiv « pour compenser le préjudice causé par l’agression russe », a précisé l’exécutif américain dans un communiqué, une mesure pour laquelle il a besoin de l’accord du Congrès.

Les États-Unis ont déjà fourni plus de 3 milliards de dollars d’armement à l’Ukraine depuis l’invasion russe déclenchée le 24 février. La Maison-Blanche cherche désormais à obtenir un financement suffisant pour pouvoir étendre cette aide jusqu’à octobre.

Achoppement

Mais, au Parlement américain, où le soutien à Kyiv est pourtant unanime, les discussions achoppent sur le contenu de la loi censée accroître l’aide militaire : les démocrates veulent y insérer un amendement pour augmenter du même coup le budget de la lutte anti-COVID-19 aux États-Unis, ce que les républicains refusent catégoriquement.

Si le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer essaie de lier les deux, « ça condamnera probablement les deux » à l’échec, a prévenu un membre de la direction républicaine au Sénat.

Pour l’Ukraine, cette aide est pourtant urgente : plus de deux mois après le début du conflit, la Russie a redoublé ses assauts sur le sud et l’est du pays, qui subissaient jeudi un feu nourri de bombes.

Et, après s’être cantonné à des armes vues comme défensives, Washington ne retient plus guère ses coups, envoyant désormais artillerie, hélicoptères et drones à l’armée ukrainienne, dont des soldats sont formés au maniement de ces armes aux États-Unis ou dans des pays tiers avant de retourner au front.

30 milliards saisis dans l’UE

Du côté des sanctions financières, les pays de l’Union européenne (UE) ont à ce jour saisi plus de 30 milliards de dollars d’avoirs russes dont près de 7 milliards en biens de luxe appartenant aux oligarques (yachts, œuvres d’art, immobilier et hélicoptères), a indiqué la Maison-Blanche dans son communiqué.

Les États-Unis ont quant à eux « sanctionné et bloqué des navires et avions pour une valeur de plus d’un milliard, ainsi que gelé des centaines de millions de dollars d’avoirs d’élites russes sur des comptes américains ».

Et, ce mois-ci, l’Espagne a accédé à une requête américaine visant à saisir un superyacht, d’une valeur de 90 millions de dollars, appartenant au milliardaire russe Viktor Vekselberg, un proche allié du président Vladimir Poutine.

Des mesures punitives qui ne devraient pas faiblir, la Maison-Blanche promettant jeudi de continuer à « sévir » contre les manœuvres « d’évitement des sanctions » en renforçant les capacités américaines d’investigations et de poursuites contre les oligarques tentés de s’y soustraire.