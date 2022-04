Macron prêt à s’atteler aux profondes divisions des Français

(Paris) Au lendemain d’une présidentielle ayant révélé une France fracturée et une extrême droite au plus haut, Emmanuel Macron, réélu dimanche, est confronté à des défis majeurs pour convaincre des électeurs désabusés ou en colère et remporter une majorité aux législatives de juin, dont la bataille s’annonce acharnée.