PHOTO FELIPE DANA, ASSOCIATED PRESS

Plus de 230 prisonniers ukrainiens libérés depuis le début du conflit

Un peu plus de 230 prisonniers ukrainiens, militaires et civils, auraient été libérés et ont pu rentrer à la maison au terme de plusieurs échanges avec les autorités russes depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février dernier.

André Duchesne La Presse

C’est le bilan auquel en arrive La Presse sur la base des annonces officielles faites par les autorités ukrainiennes au cours des dernières semaines.

Mardi, la vice-première ministre du pays, Iryna Verechtchouk, a justement annoncé sur Telegram la libération de 76 personnes, soit 60 militaires, dont 10 officiers, et 16 civils. Toutefois, le nombre de prisonniers russes libérés en échange n’a pas été précisé.

En fait, on remarque, à la lecture des différents reportages, que les autorités ukrainiennes ont, depuis le 1er avril, cessé de donner des détails sur le nombre de Russes échangés contre des militaires et civils ukrainiens.

Premier échange

Le 1er mars, six jours après le début de l’invasion, le chef de l’administration militaire ukrainienne dans le nord-est du pays, Dmytro Zhyvytskiy, a annoncé sur Telegram un premier échange de prisonniers réalisé dans la région de Sumy. Un policier militaire russe a été échangé contre cinq soldats ukrainiens, affirmait-il. La nouvelle a été reprise dans quelques médias de la région et par Radio Free Europe, organisme financé par le Congrès des États-Unis.

Les annonces subséquentes ont été beaucoup plus médiatisées. Ainsi, le 24 mars, Iryna Verechtchouk annonçait un échange de 10 prisonniers de guerre de chaque côté. S’y ajoutait le même jour la libération de 19 navigateurs civils ukrainiens qui s’étaient portés à la rescousse de la poignée de soldats de l’île des Serpents, île de la mer Noire attaquée par les troupes russes. En échange, a affirmé la vice-première ministre, 11 navigateurs civils russes, dont le bateau avait coulé près d’Odessa, ont reçu leur billet pour rentrer à la maison.

Les 86 du 1er avril

Le plus gros échange, équitable, a eu lieu le 1er avril alors que chaque partie a laissé partir 86 personnes. Ce jour-là, 86 soldats ukrainiens, dont 15 femmes, ont été échangés contre autant de militaires russes.

C’est la dernière fois que les autorités ukrainiennes ont donné des détails quant au nombre de Russes libérés. Ce qu’on sait cependant est que trois importants échanges subséquents ont eu lieu, les 9, 14 et 19 avril.

Le 9 avril, 26 prisonniers ukrainiens, soit 12 soldats et 14 civils, ont été libérés. Le 14 avril, 30 personnes, soit 22 soldats, dont 5 officiers, et 8 civils, dont une femme, sont retournées en Ukraine. Puis, l’échange du 19 avril a été fait.

Toujours le 9 avril, le ministère ukrainien de la Défense a annoncé que deux pilotes capturés le 8 mars par les Russes dans la région de la capitale, Kyiv, avaient été libérés.

Medvedtchouk toujours détenu

Par ailleurs, l’Ukraine détient toujours Viktor Medvedtchouk, proche du président Vladimir Poutine capturé le 12 avril. Député prorusse et milliardaire, Medvedtchouk semble constituer une prise de choix pour les Ukrainiens. « C’est un évènement symbolique, c’est comme capturer Goebbels », a même déclaré un haut responsable ukrainien dont les propos ont été rapportés sur Euronews.

Toujours selon cette agence, M. Medvedtchouk pourrait être échangé contre deux soldats britanniques, Shaun Pinner et Aiden Aslin, capturés par les Russes à Marioupol.

Cela dit, on sait très peu de choses sur les conditions dans lesquelles sont faites ces négociations, ni qui est à la tête de celles-ci. Dans une déclaration faite le 29 mars, le Comité international de la Croix-Rouge déplorait d’ailleurs la désinformation inhérente à son travail en Ukraine. Un porte-parole de l’organisme, Ewan Watson, déplorait le manque de communication avec les parties en cause quant aux prisonniers de guerre faits de part et d’autre afin de pouvoir leur rendre visite.

Avec l’Agence France-Presse, Euronews et NPR