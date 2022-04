(Kyiv) L’Ukraine a publié lundi la vidéo d’un proche arrêté de Vladimir Poutine demandant à être échangé contre les soldats et civils de la ville assiégée de Marioupol, la télévision publique russe diffusant pour sa part des vidéos de deux prisonniers britanniques demandant à Londres de négocier leur libération.

Agence France-Presse

« Je veux m’adresser au président russe Vladimir Poutine et au président ukrainien Volodymyr Zelensky avec la demande de m’échanger par la partie ukrainienne contre les défenseurs de Marioupol et ses habitants », a déclaré le député et homme d’affaires ukrainien Viktor Medvedtchouk dans cette courte vidéo.

Le député et homme d’affaires ukrainien est habillé de noir et assis à une table dans cette vidéo non datée.

Côté russe, la télévision publique a diffusé des appels de deux prisonniers, identifiés comme des ressortissants britanniques, Shaun Pinner et Aiden Aslin, affirmant qu’ils ont été capturés lors de combats en Ukraine et demandant au premier ministre Boris Johnson de négocier leur libération.

Les deux hommes, qui apparaissent les traits tirés, demandent à être échangés contre Viktor Medvedtchouk. Ils ne précisent pas qui les détient actuellement, les forces russes ou leurs alliés séparatistes du Donetsk, dans l’est de l’Ukraine.

M. Zelensky avait proposé le 12 avril à Moscou d’échanger M. Medvedtchouk, 67 ans, arrêté le jour même, contre les Ukrainiens en captivité en Russie.

Interrogé sur un échange potentiel, le Kremlin avait esquivé la question en soulignant que M. Medvedtchouk n’était « pas un citoyen russe » et dit ne pas savoir s’il souhaitait que Moscou se mêle de son cas.

Les services de sécurité ukrainiens (SBU) avaient précédemment montré une photo de Viktor Medvedtchouk, menotté et vêtu d’un uniforme de l’armée ukrainienne. Il a été interpellé, selon Kyiv, après une opération « exceptionnelle et dangereuse » menée par les services de sécurité ukrainiens.

PHOTO PRÉSIDENCE UKRAINIENNE VIA ASSOCIATED PRESS Viktor Medvedtchouk a été arrêté le 12 avril.

Viktor Medvedtchouk était assigné à résidence depuis mai 2021 après avoir été inculpé de « haute trahison » et de « tentative de pillage de ressources naturelles en Crimée », la péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014.

Le 26 février, deux jours après le début de l’invasion russe de l’Ukraine, la police ukrainienne avait constaté sa disparition à l’occasion d’une visite de contrôle.

Viktor Medvedtchouk, 12e fortune d’Ukraine en 2021 avec 620 millions de dollars selon le magazine Forbes, est connu pour ses liens avec le président russe Vladimir Poutine qui est, selon l’intéressé, le parrain de l’une de ses filles.

Il est le fondateur du parti prorusse Plateforme d’opposition-Pour la Vie, qui comptait une trentaine de députés au Parlement ukrainien avant d’être interdit en mars, après l’attaque russe.