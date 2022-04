Présidentielle française

Macron et Le Pen reprennent leur souffle avant le sprint final

(Paris) À une semaine du second tour de l’élection présidentielle, rien n’est joué entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui se sont accordé un court repos en ce dimanche de Pâques, dans une campagne électrique où chacun tente de rassembler au-delà de son camp et rend coup sur coup.