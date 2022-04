(Novodruzhesk) Les troupes russes sont entrées lundi dans la ville de Kreminna, dans l’est de l’Ukraine, selon les autorités locales, et se trouvaient sous le feu ukrainien dans la ville voisine de Roubijné, a constaté l’AFP.

Agence France-Presse

« Il y a eu une importante attaque dans la nuit » de dimanche à lundi à Kreminna, a déclaré le gouverneur ukrainien de la région de Louhansk, Serguiï Gaïdaï, sur sa page Facebook.

« L’armée russe y est déjà entrée, avec une énorme quantité de matériel de guerre […] Nos défenseurs se sont repliés sur de nouvelles positions », a-t-il ajouté.

Kreminna, qui compte environ 18 000 habitants, se trouve à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Kramatorsk, la capitale ukrainienne du Donbass et l’une des cibles de Moscou dans cette région.

La ville est voisine de celle de Roubijné, qui était sous le feu intense de l’artillerie et des mortiers ukrainiens, ont constaté lundi des journalistes de l’AFP.

Des positions ukrainiennes pilonnaient cette localité, notamment depuis le village de Novodruzhesk, à environ trois kilomètres.

PHOTO RONALDO SCHEMIDT, AGENCE FRANCE-PRESSE Vue sur Roubijné

Depuis ce village, on pouvait voir et entendre de puissantes explosions dans Rubijné, parfois suivies d’incendies, et dégageant des panaches de fumée noire ou blanche qui s’élevaient au-dessus de la ville.

Le 13 avril, le chef des séparatistes prorusses de Louhansk, Léonid Passetchnik, avait indiqué que les Ukrainiens contrôlaient encore « une partie » de la ville de Roubijné.

« Dès que nous aurons libéré [toute la région], nous prendrons une décision pour fournir une aide éventuelle à nos frères de Donetsk, et, éventuellement, à la Russie », avait-il ajouté.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé dimanche soir la Russie de vouloir « détruire » toute la région orientale du Donbass et de « se préparer à une offensive » dans l’est du pays.