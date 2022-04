Guerre en Ukraine

La nature, « victime silencieuse » de la guerre

La réserve de biosphère de la mer Noire, sur la côte sud de l’Ukraine, est un havre pour les oiseaux migrateurs. Plus de 120 000 oiseaux passent l’hiver à voltiger sur ses rives, et un éventail multicolore d’espèces rares – pygargue à queue blanche, harle huppé ou échasse à ailes noires, pour n’en citer que quelques-unes – nichent dans ses eaux et ses zones humides protégées.