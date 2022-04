(Genève) De très nombreux réfugiés qui ont fui l’Ukraine n’auront plus de maison où revenir habiter, a prévenu samedi le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), alors que 40 200 personnes de plus ont quitté le pays ces dernières 24 heures.

Le HCR recense exactement 4 836 445 Ukrainiens qui ont fui leur pays depuis l’invasion russe le 24 février, soit 40 200 de plus que vendredi.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), environ 215 000 ressortissants de pays tiers — principalement des étudiants et des travailleurs migrants — ont également fui vers les pays voisins, ce qui signifie que plus de 5 millions de personnes au total ont fui l’Ukraine depuis le début de la guerre.

L’Europe n’a pas connu un tel flot de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Le plus grand souhait des gens est de rentrer chez eux. Mais pour beaucoup, il n’y a pas de maison où revenir habiter, car elle a été détruite, endommagée, ou bien elle est située dans une zone qui n’est pas sûre », a déclaré Karolina Lindholm Billing, représentante du HCR en Ukraine.

« Le logement est l’un des domaines les plus préoccupants. Bien que des centaines de milliers de personnes soient hébergées dans des centres d’accueil temporaires ou chez des familles qui leur ont généreusement ouvert leurs portes, des solutions à plus long terme doivent être trouvées », a-t-elle ajouté.

Les femmes et les enfants représentent 90 % des réfugiés.

Selon le HCR, près de 645 000 Ukrainiens ont fui en février, 3,4 millions en mars et plus de 800 000 depuis début avril.

Les femmes et les enfants en représentent 90 %, les hommes de 18 à 60 ans pouvant être appelés sous les drapeaux.

Près des deux tiers de tous les enfants ukrainiens ont été forcés de quitter leur foyer, y compris ceux qui se trouvent encore à l’intérieur du pays.

Outre les réfugiés, l’OIM estime que 7,1 millions de personnes ont quitté leur foyer, mais se trouvent toujours en Ukraine.

Avant l’invasion, l’Ukraine comptait 37 millions d’habitants dans les régions contrôlées par le gouvernement, à l’exclusion de la Crimée annexée par la Russie et des régions de l’est contrôlées par les séparatistes prorusses.

Répartition du nombre de réfugiés ukrainiens qui ont fui vers les pays voisins

Pologne

Près de six réfugiés ukrainiens sur dix, 2 744 778 exactement, sont passés en Pologne.

Nombre d’entre eux se rendent ensuite dans d’autres pays européens.

La Pologne comptait environ 1,5 million de travailleurs immigrés ukrainiens avant la guerre.

Roumanie

Selon l’agence de l’ONU pour les réfugiés, 732 473 réfugiés ukrainiens ont quitté leur pays vers la Roumanie. Ils sont arrivés pour une bonne partie via la Moldavie, avant de poursuivre leur route vers d’autres pays.

Russie

Le nombre de réfugiés en Russie s’élève à 484 725.

Le HCR note aussi que, entre le 18 et le 23 février, 105 000 personnes sont passées des territoires séparatistes prorusses de Donetsk et de Louhansk (est de l’Ukraine) en Russie.

Hongrie

La Hongrie a accueilli 454 098 Ukrainiens.

Moldavie

La frontière moldave est la plus proche de la grande ville portuaire d’Odessa. Au total, 421 130 Ukrainiens sont entrés dans cet État non membre de l’UE, l’un des plus pauvres d’Europe.

La plupart de ceux qui sont entrés dans cette ancienne république soviétique de 2,6 millions d’habitants sont partis, mais on estime qu’il en reste 100 000, dont 50 000 enfants — parmi lesquels seuls 1800 sont scolarisés.

Slovaquie

Au total 332 707 personnes ont traversé la frontière la plus courte de l’Ukraine pour se rendre en Slovaquie.

Biélorussie

22 827 autres réfugiés se sont rendus en Biélorussie, pays allié de la Russie.

Méthode : Le HCR précise que pour les pays frontaliers de l’Ukraine qui font partie de l’espace Schengen (Pologne, Slovaquie, Hongrie), les chiffres dénombrent les personnes qui sont entrées dans le pays, mais « un grand nombre ont poursuivi leur chemin vers d’autres pays ».