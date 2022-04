Élection présidentielle

Manifestations à travers la France contre l’extrême droite

(Paris) « Mieux vaut un vote qui pue qu’un vote qui tue ». À Paris et en région, ils sont plusieurs milliers à être venus dire « non à l’extrême droite » sans pour autant soutenir Emmanuel Macron à huit jours du second tour de la présidentielle qui oppose le président sortant à Marine Le Pen.