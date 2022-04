(Francfort) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky souhaite toujours instamment la venue à Kyiv du chancelier Olaf Scholz, dont il attend rapidement des livraisons d’armes lourdes, a affirmé mercredi un de ses conseillers.

Agence France-Presse

« Notre président attend le chancelier pour qu’il puisse prendre immédiatement des décisions pratiques, y compris la livraison d’armes », a déclaré Oleksiï Arestovitch, conseiller du président Zelensky, sur la chaine publique allemande ZDF.

En particulier, le sort de Marioupol et de la population à l’est du pays « dépend des armes allemandes que nous pouvons obtenir », mais qui ne viennent pas, a affirmé M. Arestovitch.

Cette invitation pressante et renouvelée intervient sur fond de crispations entre l’Allemagne et l’Ukraine, après le refus mardi du président Zelensky de recevoir le président allemand Frank-Walter Steinmeier qui souhaitait se rendre à Kyiv avec des délégations de Pologne et des pays baltes.

Un « affront inutile » selon der Spiegel, qui a provoqué surprise et irritation en Allemagne, pas seulement dans le camp des sociaux-démocrates, parti de M. Steinmeier.

Le chef d’État allemand, dont le rôle est largement protocolaire, est critiqué pour sa diplomatie de rapprochement avec la Russie lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères d’Angela Merkel. Il a toutefois récemment fait son mea culpa, reconnaissant avoir commis des « erreurs » à l’époque.

L’Ukraine juge l’Allemagne globalement trop timorée dans son soutien. Le conseiller a cependant noté les progrès de Berlin qui avait « commencé par le refus » pour en arriver à « la discussion de la fourniture d’armes lourdes. »

« Entraînés dans la guerre »

Le pays livre déjà des armes défensives à l’Ukraine, mais Olaf Scholz est depuis plusieurs jours sous pression, au sein même de sa majorité, pour donner son feu vert à l’envoi de matériel offensif, notamment des blindés.

Les ministres des Affaires étrangères et de l’Économie, poids lourds écologistes du gouvernement, ont appelé le chancelier à trancher en faveur de ces livraisons, tandis que la ministre de la Défense social-démocrate répète à l’envi que les réserves de la Bundeswehr sont épuisées.

« Il n’y en a qu’un qui doit montrer le chemin : c’est le chancelier Olaf Scholz », a déclaré Marie-Agnes Strack-Zimmermann, cheffe de la commission défense au Bundestag et membre des Libéraux, alliés de M. Scholz au gouvernement. Elle a de nouveau appelé le discret chancelier à se comporter « en chef » dans un entretien au quotidien Die Welt.

Mais la livraison de matériel militaire lourd se heurte toujours à des résistances au sein du SPD. Le député Joe Weingarten a pointé le danger de se laisser « progressivement entraîner dans la guerre ».

« Est-il réaliste de vaincre la Russie en Ukraine avec des chars allemands ? », s’interroge-t-il dans le quotidien Die Welt. D’autres estiment qu’une telle décision pourrait être prise seulement en cas de nouvelle escalade russe, notamment l’emploi éventuel d’armes chimiques.

L’Ukraine voit les choses autrement. Le temps presse, car « pour chaque minute où un char ne vient pas, ce sont nos enfants qui meurent, qu’on viole, qu’on tue », a assené M. Arestovitch.

Les autorités allemandes « ont vu les images terribles » du conflit, qui rappellent selon lui la destruction de Berlin en 1945 : ce que fait l’armée russe en Ukraine « n’est pas différent ».