(Kyiv) Environ 400 civils ont été enterrés depuis le début de la guerre en Ukraine à Severodonetsk, ville de l’est du pays où l’armée russe est actuellement à l’offensive, a annoncé mardi Serguiï Gaïdaï, le gouverneur ukrainien de la région de Louhansk.

Agence France-Presse

« Pendant les 48 jours de guerre, il y a eu environ 400 enterrements » à Severodonetsk, a-t-il dit sur Telegram, sans indiquer la cause des décès mais en précisant qu’ils étaient enterrés dans des « tombes individuelles ».

Dans la ville voisine de Lyssytchansk en revanche, « les morts sont enterrés dans des fosses communes », a ajouté M. Gaïdaï.

« Les morgues dans les villes contrôlées (par l’Ukraine) débordent de corps de civils. L’électricité est intermittente ou inexistante. Des corps sont également dans les sous-sols » d’immeubles, a-t-il aussi déclaré, expliquant qu’ils étaient enterrés dès que possible, à la faveur de pauses dans les bombardements.

Serguiï Gaïdaï a ajouté que la situation était aussi très compliquée dans deux autres villes actuellement situées sur la ligne de front, Popasna et Roubijne, partiellement occupées et où « l’évacuation des corps est impossible ».

« En raison des bombardements, dans certaines zones, les corps restent étendus dans les rues », a-t-il affirmé.

Pavlo Kirilenko, le gouverneur de la région voisine de Donetsk, a lui indiqué que les troupes russes avaient entamé « l’étape finale » de leur regroupement avant un assaut dans cette région.

Evoquant la situation à Marioupol, assiégée depuis plus de 40 jours et où la fin de la résistance ukrainienne semble imminente, M. Kirilenko a indiqué que « les combats continuaient jour et nuit » mais que les forces ukrainiennes n’ont « presque plus de contact » avec la ville portuaire stratégique du sud-est du pays.

Kyiv a annoncé s’attendre sous peu à une offensive majeure russe contre l’est de l’Ukraine, devenu la cible prioritaire du Kremlin, et a demandé aux habitants d’évacuer la région au plus vite.