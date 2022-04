(Kramatorsk) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé « une réponse mondiale ferme » après le bombardement meurtrier d’une gare dans l’est de l’Ukraine, à Kramatorsk, où des civils étaient rassemblés pour fuir la région par crainte d’une offensive russe, un massacre qui suscité une vive indignation occidentale.

« C’est un autre crime de guerre de la Russie pour lequel chacun parmi ceux impliqués sera tenu responsable », a dit M. Zelensky dans un message vidéo, évoquant la frappe de missile qui a tué vendredi 52 personnes, dont cinq enfants, selon un dernier bilan des autorités locales.

« Les puissances mondiales ont déjà condamné l’attaque de la Russie contre Kramatorsk. Nous attendons une réponse ferme mondiale à ce crime de guerre », a-t-il poursuivi.

Le président américain Joe Biden a dénoncé une « horrible atrocité » commise par Moscou, et la diplomatie française un « crime contre l’humanité ».

Moscou a démenti être responsable de la frappe, affirmant ne pas disposer du type de missile qui aurait été utilisé, avant de dénoncer une « provocation » ukrainienne.

Un haut responsable américain du ministère de la Défense a balayé les arguments des autorités russes.

« Je note qu’initialement ils ont fait état d’une frappe réussie, et qu’ils se sont rétractés uniquement après des informations sur des victimes civiles », a souligné ce responsable.

Le ministère russe de la Défense avait en effet annoncé plus tôt vendredi que l’armée russe avait détruit avec des missiles de haute précision « des armements et d’autres équipements militaires dans les gares de Pokrovsk, Sloviansk et Barvinkove », des localités toutes situées non loin de Kramatorsk, la « capitale » de la partie du Donbass encore sous contrôle ukrainien.

Le gouverneur de la province de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, cité par l’agence Interfax, a assuré qu’il s’agissait d’un missile de type Tochka U, à sous-munitions.

Le missile s’est abattu vers 10 h 30, à l’heure où les candidats à l’évacuation se regroupent depuis des jours par centaines dans la gare de la ville pour fuir le Donbass, désormais objectif prioritaire de l’armée russe.

Des journalistes de l’AFP ont vu au moins 30 corps dans des sacs mortuaires ou sous des bâches. Les trottoirs étaient maculés de sang, valises abandonnées, peluches et nourriture jonchaient les quais.

Sur le parvis, les restes d’un missile étaient toujours visibles : on pouvait y lire en russe « Pour nos enfants ». Une expression récurrente des séparatistes prorusses en référence à leurs enfants tués depuis la première guerre du Donbass, commencée en 2014.

Dans la gare, une femme, traumatisée, cherchait son passeport dans les affaires abandonnées.

« J’ai entendu comme une double explosion, je me suis précipitée contre le mur pour me protéger. J’ai alors vu des gens en sang entrer dans la gare, des corps partout par terre, je ne sais pas s’ils étaient blessés ou morts. Les militaires se sont précipités pour nous dire d’évacuer la gare, j’ai tout laissé ici ».

Samedi matin, les évacuations de civils se poursuivaient par la route. Des minibus et camionnettes venaient récupérer des dizaines de rescapés du bombardement qui ont passé la nuit dans une église protestante du centre-ville, non loin de la gare, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Arrivée vendredi en Ukraine pour une visite de soutien, accompagnée du chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, a pour sa part dénoncé une « attaque méprisable ».

Les deux se sont rendus à Boutcha, près de Kyiv, ville symbole des atrocités dont est accusée la Russie.

Des dizaines de cadavres portant des vêtements de civils, certains les mains liées dans le dos, ont été découverts dans cette localité distante de 30 km de la capitale ukrainienne, début avril après le départ des forces russes.

« Mon instinct me dit : si ceci n’est pas un crime de guerre, qu’est-ce qu’un crime de guerre », a déclaré Mme von der Leyen après cette visite. « Nous avons vu de nos propres yeux que les destructions dans cette ville visaient les civils. Des immeubles résidentiels ne sont pas des cibles militaires ».

Le chancelier autrichien, Karl Nehammer, doit se rendre également à Boutcha, samedi, ainsi qu’à Kyiv.