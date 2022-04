La Presse en France

Le débat « très français » sur la chasse s’invite dans la présidentielle

À quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, la question de la chasse divise la sphère politique française. La gauche compte la limiter au nom de la sécurité, de l’écologie et du bien-être animal. Et la droite la défend en prônant la ruralité et la sauvegarde des coutumes.