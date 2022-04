Les sanctions économiques de l’Occident ont un effet limité sur la fortune des 20 oligarques russes les plus importants : ils auraient perdu 16 % de leur fortune depuis 13 mois, selon les chiffres du magazine Forbes.

Vincent Brousseau-Pouliot La Presse

Les sanctions ont davantage touché la fortune des oligarques au début de mars (la guerre en Ukraine a commencé le 24 février dernier). Au total, ces 20 oligarques russes auraient vu leur fortune globale passer de 301,8 milliards US en avril 2021 à 174,1 milliards US le 11 mars 2022, selon Forbes. Il s’agissait d’une baisse de 42 % (- 127,7 milliards). Forbes, qui a publié mardi son classement annuel des milliardaires, attribue cette baisse de la fortune des oligarques russes à la guerre en Ukraine, aux sanctions économiques des pays occidentaux et à la chute du rouble russe.

Mais depuis trois semaines et demie, la fortune des 20 oligarques russes les plus importants a augmenté de façon importante : elle est passée de 174,1 milliards (au 11 mars dernier) à 252,6 milliards (au 5 avril), selon Forbes.

Un facteur a contribué à cette hausse : le rouble russe a repris une grande partie de sa valeur perdue depuis le début de la guerre en Ukraine. À son creux du 10 mars (un rouble russe = 0,72 cent US), le cours du rouble avait chuté de 46 % par rapport au 17 février (un rouble = 1,33 cent US), soit une semaine avant le début de la guerre. Mais mercredi (vers 15 h 30), le rouble se transigeait à 1,21 cent US. Actuellement, il n’a perdu que 9 % depuis le 17 février. Certains oligarques détiennent toutefois une partie de leurs actifs dans les pays occidentaux, et le cours du rouble n’affecte généralement pas ces actifs.

Sur 13 mois, la fortune du top 20 des oligarques est ainsi passée de 301,8 milliards US (en mars 2011) à 252,6 milliards (au 5 avril 2022). Il s’agit d’une baisse de 16 %. Selon ces chiffres de Forbes, les sanctions économiques des pays de l’Occident ont donc un effet limité sur la fortune des oligarques russes.

Les plus influents

Il n’y a pas de liste officielle des oligarques les plus influents. La liste de La Presse des 20 oligarques russes les plus importants comprend 16 des 20 Russes les plus riches en avril 2021 selon Forbes, en plus de 4 autres milliardaires russes très influents (le banquier Petr Aven, Oleg Deripaska, le banquier Yuri Kovalchuk et Arkady Rotenberg, ex-partenaire de judo du président Vladimir Poutine).

Dix-neuf des vingt oligarques russes ont vu leur fortune diminuer au cours des 13 derniers mois. Seul Andrei Melnichenko, qui contrôle l’entreprise de pétrochimie Eurochem et le producteur de charbon Suek, a vu sa fortune personnelle augmenter de 18 % pour s’établir à 21,1 milliards, selon Forbes.

PHOTO BEN STANSALL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’oligarque russe Roman Abramovitch, en mai 2017

De façon générale, la dernière année a été très rentable pour les gens les plus fortunés de la planète : 18 des 20 personnes les plus riches du monde en avril 2021 auraient vu leur fortune augmenter depuis un an, selon Forbes. (Ce top 20 mondial provient des États-Unis (13), de la France (2), de la Chine (2), de l’Inde, de l’Espagne et du Mexique.)

PHOTO EVGENIA NOVOZHENINA, ARCHIVES REUTERS L’oligarque russe Alexey Mordashov, en juin 2021

L’oligarque russe le plus riche en avril 2021, Alexey Mordashov, est celui dont la fortune a le plus diminué depuis 13 mois : elle a diminué de 10,4 milliards (- 36 %) pour s’établir actuellement à 18,7 milliards. M. Mordashov contrôle le géant de l’acier russe Severstal. Il est au septième rang des oligarques russes les plus riches.

L’oligarque le plus connu en Occident, le propriétaire du club de soccer de Chelsea Roman Abramovitch, aurait vu sa fortune passer de 14,5 milliards à 8,2 milliards, une baisse de 43 % en 13 mois.

Actifs à l’extérieur de la Russie

Depuis le début de la guerre en Ukraine, plusieurs des oligarques russes font l’objet de sanctions de la part de certains pays occidentaux. L’économie de la Russie est aussi frappée par des sanctions. La Bourse de Moscou a été fermée pendant presque un mois. Lorsque la Bourse a fermé le 28 février, l’indice de la Bourse de Moscou plongeait fortement et affichait un rendement négatif de - 45 % depuis le début de l’année 2022. De façon générale, les oligarques russes détiennent toutefois la majorité de leurs actifs à l’extérieur de la Russie.

Toutes les données sur la richesse (en dollars américains) des oligarques russes proviennent du magazine Forbes, qui tient un classement annuel et qui met ensuite ces chiffres à jour quotidiennement.

Dans ses calculs, Forbes compte les participations aux entreprises inscrites en Bourse, la valeur des entreprises à capital fermé, l’immobilier, les autres actifs, l’art, etc. Le magazine précise « ne pas prétendre connaître les états financiers » de chaque milliardaire. Dans le doute, Forbes dit évaluer la fortune d’une personne milliardaire de façon prudente.