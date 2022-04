À la suite de ces explosions, survenues vers 6 h (23 h samedi, HAE), plusieurs énormes colonnes de fumée noire et des flammes s’élevaient au-dessus d’une zone industrielle.

PHOTO PETROS GIANNAKOURIS, ASSOCIATED PRESS

(Odessa) Une série de frappes a atteint dimanche matin Odessa, principal port de l’Ukraine, sur la mer Noire, dans le sud-ouest du pays, ont constaté des journalistes de l’AFP, la Russie disant avoir détruit une raffinerie et des dépôts de carburants.

Agence France-Presse

« Ce matin, des missiles maritimes et terrestres de haute précision ont détruit une raffinerie et trois sites de stockage de carburants et de lubrifiants près de la ville d’Odessa », a indiqué à Moscou le ministère russe de la Défense dans son point quotidien.

Ces sites fournissaient du carburant aux forces ukrainiennes dans la direction de la ville de Mykolaïv, plus à l’est, a-t-il précisé.

À la suite de ces explosions, survenues vers 6 h (23 h samedi, HAE), plusieurs énormes colonnes de fumée noire et des flammes s’élevaient au-dessus d’une zone industrielle, a constaté l’AFP à Odessa.

Il s’agit d’une attaque de roquettes qui n’a pas fait de victime, a affirmé dans un communiqué un officier du commandement régional Sud, Vladislav Nazarov.

« La région d’Odessa fait partie des cibles prioritaires de l’ennemi. L’ennemi poursuit sa pratique sournoise de frapper des infrastructures sensibles », a-t-il déclaré, réitérant l’interdiction de toute publication sur la localisation ou les dégâts des frappes.

« Les nazis russes ont effectué une frappe de missiles, dont certains ont été abattus par la défense antiaérienne ukrainienne », avait auparavant indiqué la ville d’Odessa dans un communiqué.

Anton Guerachtchenko, conseiller du ministre de l’Intérieur ukrainien, a écrit sur son compte Telegram : « Odessa a été attaquée depuis les airs. Des incendies ont été signalés dans certaines zones. Une partie des missiles a été abattue par la défense aérienne. Il est recommandé de fermer les fenêtres ».

Cette ville historique a jusqu’à présent été relativement épargnée par les combats. Il s’agit de la première frappe à atteindre la ville intra-muros depuis le 21 mars.

PHOTO BULENT KILIC, AGENCE FRANCE-PRESSE

Cette attaque intervient alors que le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias, est attendu « très bientôt » à Odessa, ont annoncé ses services dimanche matin.

« Le ministre arrivera très bientôt à Odessa. Il apporte de l’aide humanitaire, qui sera remise aux autorités de la ville », et compte discuter avec eux de « la création d’un mécanisme permanent de distribution d’aide humanitaire », selon le ministère.

À Odessa, M. Dendias rencontrera également des membres de la communauté grecque de la ville et prévoit de rouvrir le consulat grec.

Toute la côte orientale du pays, de la presqu’île de la Crimée, annexée par Moscou en 2014, jusqu’aux républiques séparatistes prorusses de Donetsk et de Louhansk dans la région du Donbass (Est), est occupée par les forces russes, à l’exception d’une partie de la ville de Marioupol, où elles se heurtent toujours à la résistance de l’armée ukrainienne.