Ce qu'il faut savoir

Guerre en Ukraine, jour 34

(Istanbul) Les pourparlers entre la Russie et l’Ukraine mardi à Istanbul ont été « substantiels » et ouvrent la voie à une rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, ont estimé les négociateurs des deux camps, des annonces toutefois accueillies avec circonspection par Washington et Londres.