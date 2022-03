Guerre en Ukraine

Les propositions de Kyiv lors des pourparlers russo-ukrainiens

(Kyiv) « Accord international », « neutralité et statut non nucléaire », intégration possible dans l’UE, pas de bases militaires étrangères sur son territoire : l’Ukraine a détaillé mardi ses principales propositions en vue d’un accord avec Moscou, après plus d’un mois de guerre.