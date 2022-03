Guerre en Ukraine

Les armes controversées de la Russie

La Russie soulève colère et indignation depuis son invasion de l’Ukraine. Les armes utilisées par les troupes de Vladimir Poutine sont décriées parce qu’elles tuent beaucoup de civils ou parce qu’elles sont interdites par des traités. Or, d’autres armes encore plus sales sont en réserve et inquiètent l’OTAN au point que l’alliance songe à distribuer des trousses de protection aux Ukrainiens. De quoi est fait l’arsenal des armes russes déjà employées ou dont on craint l’usage ?