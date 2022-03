(Kyiv) Le gouvernement américain a annoncé mercredi avoir « établi que les membres des forces russes ont commis des crimes de guerre en Ukraine », alors que Joe Biden arrivait à Bruxelles pour des sommets de l’OTAN, du G7 et de l’Union européenne, un mois après le déclenchement de l’invasion russe.

Hervé Bar avec Joe STENSON à Lviv Agence France-Presse

Le conflit est également meurtrier pour les forces russes qui ont déjà perdu entre 7000 et 15 000 soldats en Ukraine, selon un haut responsable de l’OTAN qui se base notamment sur des informations en provenance des autorités ukrainiennes et des services de renseignement occidentaux.

En accusant la Russie d’avoir commis des crimes de guerre, les États-Unis se basent sur « un examen minutieux des informations disponibles issues de sources publiques et du renseignement », a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

« Nous avons vu de nombreux rapports crédibles d’attaques aveugles et d’attaques visant délibérément des civils, ainsi que d’autres atrocités », a-t-il déclaré dans un communiqué, en soulignant qu’il reviendra aux tribunaux de déterminer les responsabilités.

« Ces crimes de guerre doivent cesser immédiatement », a exhorté mercredi soir le président du Conseil européen Charles Michel. « Nous voyons la Russie attaquer de plus en plus la population civile, viser des hôpitaux, des écoles et des refuges », a-t-il dit dans un communiqué.

« C’est un génocide », avait déclaré la veille la procureure générale d’Ukraine, Iryna Venediktova. « Les théâtres de guerre ont des règles », avait-elle dit, ajoutant pouvoir « prouver » que Vladimir Poutine est un « criminel de guerre ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mercredi soir les citoyens du monde entier à descendre dans les rues pour protester contre l’invasion de son pays.

« Allez-y avec des symboles ukrainiens pour défendre l’Ukraine, pour défendre la liberté, pour défendre la vie ! », a lancé M. Zelensky dans un message vidéo en anglais. « Retrouvez-vous sur les places, dans la rue, montrez-vous et faites-vous entendre ! »

« Le monde doit arrêter la guerre », a-t-il ajouté.

À Kyiv, une nouvelle frappe dans le stationnement d’un centre commercial a fait un mort et deux blessés, selon le maire Vitali Klitschko.

Plus tôt dans la journée, quatre personnes avaient été blessées dans des bombardements sur des immeubles.

Une journaliste russe tuée

Une journaliste russe, Oksana Baulina, a été tuée mercredi dans un bombardement sur Kyiv, a annoncé dans la soirée le média en ligne pour lequel elle travaillait, The Insider.

L’armée russe a reculé de plus 30 km à l’est de Kyiv depuis 24 heures et a commencé à établir des positions défensives sur plusieurs fronts en Ukraine, a indiqué mercredi un haut responsable du Pentagone.

« Les Ukrainiens ont réussi à repousser les Russes à 55 km à l’est et au nord-est de Kyiv », a déclaré à la presse ce haut responsable ayant requis l’anonymat. « Ce n’est pas qu’ils n’avancent pas, c’est qu’ils ne tentent pas d’avancer. Ils prennent des positions défensives », a-t-il ajouté.

Le chef de cabinet du président ukrainien a appelé les Occidentaux à livrer « des armes offensives », avant les sommets de jeudi auxquels Volodymyr Zelensky s’adressera par visioconférence.

Saluant la résistance « extraordinairement courageuse » des Ukrainiens, le premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé la livraison de 6000 missiles antichars supplémentaires à Kyiv. Londres a déjà livré à l’Ukraine 4000 de ces armes.

La Suède et l’Allemagne ont annoncé pour leur part la livraison à l’Ukraine de 5000 et 2000 armes antichars respectivement. Les forces ukrainiennes ont déjà reçu 1000 armes antichars et 500 lance-missiles sol-air de type Stinger pris dans les réserves de la Bundeswehr, l’armée allemande.

Le président américain Joe Biden, qui est arrivé mercredi soir à Bruxelles, va s’efforcer de renforcer l’unité des Occidentaux et d’alourdir les sanctions contre la Russie, avant de se rendre en Pologne.

Washington doit annoncer jeudi « un ensemble de sanctions qui concernent à la fois des personnalités politiques » et « des oligarques », a annoncé le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

L’OTAN, pour sa part, va déployer quatre nouveaux groupements tactiques en Bulgarie, Roumanie, Hongrie et Slovaquie pour renforcer ses défenses contre la Russie sur son flanc oriental, a annoncé son secrétaire général.

Jens Stoltenberg a dénoncé « le soutien politique apporté à la Russie par la Chine, y compris en répandant des mensonges » et « la possibilité que Pékin apporte un soutien matériel pour l’invasion de l’Ukraine ».

Renault suspend ses activités à Moscou

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a appelé à un « boycott » mondial du constructeur automobile français Renault en raison de « son refus de quitter la Russie », à la suite de l’invasion de l’Ukraine par les forces russes.

Peu après, Renault a annoncé dans un communiqué suspendre les activités de son usine à Moscou.

Plus tôt dans la journée, Volodymyr Zelensky avait exhorté les entreprises françaises implantées en Russie à cesser de soutenir « la machine de guerre » russe et à quitter ce pays.

Face à des sanctions économiques de plus en plus dures, Vladimir Poutine a annoncé que Moscou n’accepterait plus de paiements en dollars ou en euros pour les livraisons de gaz à l’UE.

Mais le ministre allemand de l’Économie Robert Habeck a estimé que cette exigence « constitue une rupture de contrat ». Et l’Autriche a fait savoir qu’elle continuerait à payer en euros.

Poutine au sommet du G20 ?

La Russie sera-t-elle exclue de certaines institutions internationales ? « Sur la question du G20, je dirais simplement ceci : nous pensons que la Russie ne peut pas faire comme si de rien n’était dans les institutions internationales et dans la communauté internationale », a dit Jake Sullivan.

La Chine s’est prononcée contre une exclusion de Moscou du prochain sommet en fin d’année de ce vaste groupe de pays industrialisés et émergents, auquel Moscou a indiqué que Vladimir Poutine comptait participer.

Sur le terrain, « près de 100 000 personnes dans des conditions inhumaines » sont toujours piégées dans les ruines de la grande ville de Marioupol (sud), « en état de siège total, sans nourriture, sans eau, sans médicaments, sous des bombardements constants », a alerté M. Zelensky dans une vidéo publiée mercredi.

À l’hôpital numéro un de Marioupol, les patients sont soignés dans les sous-sols, a indiqué le conseil municipal sur sa page Telegram.

« Les chandelles restent la principale source de lumière. Ils essaient d’économiser le carburant le plus possible, donc les générateurs diésel ne sont utilisés que pour les opérations complexes », a raconté le conseil, ajoutant qu’entre 600 et 700 habitants des environs se sont également réfugiés dans cet hôpital.

Plus de 3,6 millions de personnes ont fui l’Ukraine depuis le 24 février, indique le décompte de l’ONU publié mercredi. Au total, quelque dix millions de personnes, soit environun quart de la population du pays, ont été forcées de quitter leur foyer.

L’Assemblée générale de l’ONU regroupant 193 États devrait adopter jeudi une nouvelle résolution qui va « exiger » de la Russie un arrêt « immédiat » de la guerre en Ukraine.