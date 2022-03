PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Dans son atelier de couture, Nadia Polikirchyk ne prend plus de commandes depuis le début de l’invasion russe en Ukraine. Désormais, sa petite équipe de couturières (sur la photo, Tania Bigyn et Sitlana Polikirchyk) se consacre entièrement à la fabrication de vestes militaires pour les Ukrainiens appelés au front. « On doit faire quelque chose, dit Nadia. On ne peut pas juste s’asseoir et attendre. »