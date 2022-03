(Paris) Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions : le point sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Agence France-Presse

Donbass et Crimée : Zelensky prêt à un « compromis »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est dit prêt à discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine d’un « compromis » sur le Donbass et la Crimée pour « arrêter la guerre », dans une interview diffusée dans la nuit de lundi à mardi.

Tout compromis au sujet de ces territoires devra toutefois être ratifié par les Ukrainiens par référendum, a-t-il cependant averti.

« Nous ne sommes pas acceptés (dans l’OTAN), parce qu’ils (ses États membres) ont peur de la Russie. C’est tout. Et nous devons nous calmer et dire : OK, (il faudra) d’autres garanties de sécurité », a par ailleurs déclaré lundi M. Zelensky.

Civils visés à Kherson, selon Kyiv

« À Kherson, les occupants ont tiré vers des gens qui étaient sortis pacifiquement, sans armes, pour protester. Pour la liberté, pour notre liberté », a affirmé mardi le président ukrainien.

Une manifestation de civils dans cette ville du sud de l’Ukraine, occupée par les forces russes, a été dispersée lundi par des tirs d’armes automatiques, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes, qui ont fait au moins un blessé, selon des responsables ukrainiens.

« 65 habitants » de Kyiv tués

À Kyiv, où un nouveau couvre-feu est entré en vigueur lundi à 20 h (14 h HAE) jusqu’à mercredi 7 h, « 65 habitants pacifiques de Kyiv, dont quatre enfants, sont morts » et environ 300 personnes, dont 16 enfants, ont été blessées dans « les bombardements des militaires russes », depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, a déclaré lundi son maire, Vitali Klitschko.

« Crime de guerre majeur » à Marioupol

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de « tout simplement détruire » Marioupol (sud), où des chars russes sont entrés. « Ils la réduisent en cendres, mais nous leur survivrons », a-t-il assuré.

Moscou avait demandé dimanche aux défenseurs de la ville de « déposer les armes », mais l’Ukraine « ne peut accepter aucun ultimatum de la Russie », a rétorqué M. Zelensky.

L’Union européenne a de son côté dénoncé les destructions indiscriminées de la grande ville portuaire du sud comme un « crime de guerre majeur » et décidé de doubler son soutien financier pour les achats d’armements envoyés à Kyiv.

La Russie envisage des armes chimiques selon Biden

Le président américain Joe Biden a assuré lundi qu’il était « clair » que la Russie envisage d’utiliser des armes chimiques et biologiques en Ukraine, avertissant qu’une telle décision entraînerait une réponse occidentale « sévère ».

« Il est dos au mur », a expliqué M. Biden, soulignant que Moscou a récemment accusé les États-Unis de détenir des armes chimiques et biologiques en Europe. « C’est simplement faux. Je vous le garantis », a-t-il insisté.

Un rescapé des camps nazis tué

Un rescapé des camps de concentration nazis, Boris Romantschenko, a été tué dans le bombardement de l’immeuble où il vivait, à Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, a indiqué lundi la Fondation allemande des Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora.

La France achemine 55 tonnes d’aide humanitaire

La France a acheminé lundi 55 tonnes de matériel médical, informatique, de lait pour enfants ainsi que des groupes électrogènes vers l’Ukraine via la Pologne, a annoncé le ministère français des Affaires étrangères.

La Russie bloque le site d’Euronews

Le régulateur russe des médias a bloqué lundi l’accès au site de la chaîne française Euronews, nouveau média interdit en Russie sur fond de contrôle accru sur les informations liées à l’offensive en Ukraine. Le motif de ce blocage n’a pas été précisé.

Moscou abandonne les négociations avec Tokyo

Le Japon a « fermement » protesté mardi contre la décision de la Russie d’abandonner les négociations pour un traité de paix entre les deux pays en raison, selon Moscou, de la « position inamicale » de Tokyo sur le conflit en Ukraine.