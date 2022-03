Guerre en Ukraine

La progression du conflit en cartes

Au 25e jour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les négociations se poursuivent et pourraient être « proches d’un accord », selon la Turquie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, de son côté, souhaite négocier directement avec Vladimir Poutine. Et malgré une certaine accalmie dimanche, la guerre se poursuit sur le terrain, touchant des civils et faisant des millions de déplacés.