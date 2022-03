(Kyiv) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répété être « prêt à des négociations » avec Vladimir Poutine, affirmant que « sans négociations, on n’arrêtera pas la guerre » menée par la Russie en Ukraine, dans un entretien diffusé dimanche par CNN.

Emmanuel DUPARCQ et Dmytro GORSHKOV Agence France-Presse

« Je suis prêt à des négociations avec (Vladimir Poutine). Je suis prêt depuis les deux dernières années et je pense que sans négociations, on n’arrêtera pas la guerre », a-t-il dit.

Il a défendu la tenue de plusieurs rounds de tractations entre Kyiv et Moscou qui se sont déroulés depuis l’invasion russe de l’Ukraine lancée le 24 février, affirmant qu’ils avaient « beaucoup de valeur ».

« S’il existe seulement 1 % de chance d’arrêter cette guerre, nous devons la saisir », a-t-il dit.

La Turquie, qui multiplie les efforts de médiation entre Moscou et Kyiv, a assuré dimanche que la Russie et l’Ukraine avaient fait des progrès dans leurs négociations.

Face à une armée russe entrée en Ukraine pour « exterminer » la population, « nous devons utiliser tous les formats, toutes les chances d’avoir la possibilité de négocier, la possibilité de parler à (Vladimir) Poutine », a ajouté le président ukrainien.

« Mais si ces tentatives échouent, cela voudra dire que (le conflit en Ukraine) est une troisième guerre mondiale », a-t-il mis en garde.

La veille, M. Zelensky avait déjà plaidé pour des tractations, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

« Il est temps de nous réunir. Il est temps de discuter. Il est temps de restaurer l’intégrité territoriale et la justice pour l’Ukraine », avait-il dit.

La situation humanitaire empire, deuxième tir de missiles hypersoniques

La situation humanitaire empire dans de grandes villes ukrainiennes, toujours sous le feu des frappes de Moscou, qui a annoncé dimanche avoir employé, pour la deuxième fois, des missiles hypersoniques.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a assuré qu’une « importante réserve de carburant a été détruite par des missiles de croisière “Kalibr” tirés depuis la mer Caspienne, ainsi que par des missiles balistiques hypersoniques tirés par le système aéronautique “Kinjal” depuis l’espace aérien de la Crimée ».

PHOTO BULENT KILIC, AGENCE FRANCE-PRESSE Des secouristes recherchent des survivants après une frappe sur une école militaire de Mykolaïv.

Cette frappe s’est produite dans la région de Mykolaïv, a précisé le ministère, sans préciser la date du tir. Ces missiles appartiennent à une famille de nouvelles armes développées par la Russie et que son président, Vladimir Poutine, qualifie d’« invincibles ».

À Marioupol, ville stratégique dans le sud-est de l’Ukraine, bombardée depuis des semaines et souffrant d’une pénurie d’eau, de gaz et d’électricité, les autorités locales ont accusé dimanche l’armée russe d’avoir bombardé la veille une école d’art servant de refuge à plusieurs centaines de personnes, assurant que des civils étaient coincés sous les décombres.

« Les occupants russes ont largué des bombes sur l’école d’art G12 située sur la rive gauche de Marioupol, où 400 habitants de Marioupol – des femmes, des enfants et des personnes âgées – s’étaient réfugiés », a déclaré la municipalité de la cité portuaire.

« Le bâtiment a été détruit et que des gens pacifiques sont toujours sous les décombres. Le bilan concernant le nombre de victimes est en train d’être clarifié », a-t-elle ajouté dans un communiqué publié sur Telegram.

Ces déclarations ne pouvaient pas être vérifiées de manière indépendante dans l’immédiat.

« Acte de terreur »

La situation humanitaire à Marioupol, comme dans plusieurs autres villes assiégées, est dramatique. Des familles ont raconté les cadavres gisant plusieurs jours dans les rues, la faim, la soif et le froid mordant des nuits passées dans des caves avec des températures inférieures à zéro.

PHOTO ARCHIVES REUTERS Plusieurs débris jonchent les rues de Marioupol.

Un groupe de 19 enfants, pour la plupart orphelins, y sont « en grand danger », bloqués dans un sanatorium, leurs tuteurs n’ayant pu les récupérer en raison des combats, ont affirmé samedi leurs proches et des témoins à l’AFP.

Infliger « une chose pareille à une ville paisible […], c’est un acte de terreur dont on se souviendra même au siècle prochain », s’est indigné dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans un discours. Le siège de Marioupol « entrera dans l’histoire pour répondre de crimes de guerre », a-t-il déclaré.

Les bombardements ont aussi fortement endommagé l’usine sidérurgique et métallurgique Azovstal de Marioupol, cité portuaire et industrielle d’importance cruciale pour les exportations d’acier produit dans l’est du pays.

« Une des plus grandes usines métallurgiques d’Europe est détruite. Les pertes économiques pour l’Ukraine sont immenses », a affirmé la députée Lesia Vasylenko, qui a publié sur son compte Twitter une vidéo montrant d’épaisses colonnes de fumée s’élevant d’un complexe industriel.

« Catastrophe humanitaire absolue »

Dans le nord du pays, le maire de Tchernihiv, Vladislav Atroshenko, a dépeint une « catastrophe humanitaire absolue » dans sa ville.

« Les tirs d’artillerie indiscriminés dans les quartiers résidentiels se poursuivent, des dizaines de civils sont tués, des enfants et des femmes », a-t-il raconté à la télévision. « Il n’y a pas d’électricité, de chauffage et d’eau, l’infrastructure de la ville est complètement détruite ». Dans un hôpital bombardé, « les patients opérés gisent dans les couloirs par une température de 10 degrés », a-t-il affirmé.

PHOTO ARIS MESSINIS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Une maison détruite à Kyiv.

Les frappes n’ont pas davantage cessé à Kyiv, la capitale, à Mykolaïv et à Kharkiv, grande ville russophone du nord-ouest, où au moins 500 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre, selon des chiffres officiels ukrainiens.

Pour le ministère britannique de la Défense, la Russie « n’a pas réussi à prendre le contrôle de l’espace aérien et s’appuie largement sur des armes à distance lancées depuis la sécurité relative de l’espace aérien russe pour frapper des cibles en Ukraine », a-t-il analysé dans un communiqué.

Selon le ministère ukrainien de la Défense, les troupes russes, dont la progression sur le terrain a été beaucoup plus difficile que prévu face à la résistance acharnée des Ukrainiens, ont effectué 291 frappes de missiles et 1403 raids aériens depuis le début de l’invasion le 24 février.

Dans une intervention en russe postée sur l’internet dans la nuit de samedi à dimanche, le président Zelensky a affirmé, à l’intention de l’opinion publique russe, que les cadavres de soldats russes jonchaient les champs de bataille et n’étaient pas ramassés.

« Aux endroits où les combats sont particulièrement violents, la ligne de front de notre défense est tout simplement jonchée de cadavres de soldats russes. Et personne n’enlève ces corps », a-t-il affirmé.

Les nouvelles unités envoyées en renfort poursuivent leur offensive en passant « sur » leurs corps. « Je veux demander aux citoyens de Russie. Qu’est-ce qu’on vous a fait pendant des années pour que vous cessiez de remarquer vos pertes ? » a-t-il ajouté.

Selon lui, plus de 14 000 soldats russes ont péri depuis le début de l’invasion.

Le président ukrainien, qui a mis en avant son héritage juif dans sa quête de soutien contre l’invasion de son pays par la Russie, s’adresse dimanche par visioconférence à la Knesset, le Parlement d’Israël, pays qui tente une médiation entre Moscou et Kyiv.

L’Australie, de son côté, a annoncé dimanche un embargo sur ses exportations vers la Russie d’alumine et de minerai d’aluminium, « ce qui limitera sa capacité à produire de l’aluminium », un matériau stratégique pour l’industrie de l’armement notamment.

La Russie est dépendante à hauteur de 20 % de l’Australie pour ses besoins en minerai d’aluminium, selon Canberra.

Le président ukrainien a indiqué que 180 000 personnes avaient pu à ce jour fuir des zones de combat par des couloirs humanitaires.

PHOTO UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE, FOURNIE PAR AGENCE FRANCE-PRESSE Volodymyr Zelensky

« Mais les occupants continuent de bloquer l’aide humanitaire, tout particulièrement autour des zones sensibles. C’est une tactique très connue. […] C’est un crime de guerre », a lancé samedi M. Zelensky.

Selon les autorités ukrainiennes, 6623 personnes ont été évacuées par les couloirs humanitaires samedi, dont 4128 fuyant Marioupol et 1820 fuyant Kyiv.

Depuis le 24 février, plus de 3,2 millions d’Ukrainiens ont pris les routes de l’exil, dont près des deux tiers vers la Pologne, parfois seulement une étape avant de continuer leur exode.

À Londres, le drapeau jaune et bleu de leur pays a flotté samedi soir à l’extérieur du London Coliseum, siège de l’English National Opera où des vedettes internationales du ballet ont offert un grand gala humanitaire pour l’Ukraine et envoyé un message de paix.

Dix millions de personnes ont fui leurs foyers, selon l’ONU

Dix millions de personnes, soit plus d’un quart de la population en Ukraine, ont désormais fui leurs foyers en raison de la guerre « dévastatrice » menée par la Russie, a déclaré dimanche le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés Filippo Grandi.

« La guerre en Ukraine est si dévastatrice que 10 millions de personnes ont fui, soit déplacées à l’intérieur du pays, soit réfugiées à l’étranger », a déclaré M. Grandi sur Twitter.

« Parmi les responsabilités de ceux qui font la guerre, partout dans le monde, il y a les souffrances infligées aux civils qui sont forcés de fuir leurs maisons », a-t-il ajouté.

L’agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), a précisé dimanche que 3 389 044 Ukrainiens ont quitté le pays depuis le début de l’invasion russe, le 24 février, et que 60 352 autres ont pris la route de l’exode.

Environ 90 % des personnes qui ont fui sont des femmes et des enfants. Les hommes âgés de 18 à 60 ans peuvent être appelés sous les drapeaux et ne peuvent pas partir.

L’UNICEF, l’agence des Nations unies pour l’enfance, a déclaré de son côté que plus de 1,5 million d’enfants font partie de ceux qui ont fui à l’étranger, et a prévenu que les risques de traite et d’exploitation des êtres humains auxquels ils sont confrontés sont « réels et croissants ».

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations unies a également indiqué qu’à la date de mercredi, 162 000 ressortissants de pays tiers ont fui l’Ukraine vers les États voisins.

Des millions d’autres sont partis de chez eux, mais restent à l’intérieur des frontières de l’Ukraine. Selon les agences de l’ONU et les agences connexes, quelque 6,48 millions de personnes seraient déplacées à l’intérieur de l’Ukraine à la date de mercredi, suite à une enquête de l’OIM.

Le HCR avait initialement estimé que jusqu’à quatre millions de personnes pourraient quitter l’Ukraine.

Avant le conflit, l’Ukraine comptait 37 millions d’habitants dans les régions sous contrôle gouvernemental, à l’exclusion de la Crimée annexée par la Russie et des régions séparatistes prorusses de l’est.