(Lviv) Le président chinois Xi Jinping a estimé vendredi que des conflits militaires n’étaient « dans l’intérêt de personne », lors d’un échange avec son homologue américain Joe Biden, qui presse la Chine de prendre ses distances avec la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine.

Joe STENSON Agence France-Presse

« La crise ukrainienne n’est pas quelque chose que nous souhaitions voir » arriver, a dit le chef d’État chinois, selon des propos rapportés par la télévision chinoise.

« En tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU et en tant que deux premières économies mondiales, il nous incombe non seulement de conduire les relations sino-américaines sur la bonne voie, mais aussi d’assumer nos responsabilités internationales et de travailler à la paix et la tranquillité dans le monde » a-t-il assuré à son homologue, selon la même source, alors que les États-Unis pressent la Chine de prendre clairement ses distances avec la Russie.

PHOTO SUSAN WALSH, ASSOCIATED PRESS Le président américain Joe Biden s’est entretenu par visioconférence avec son homologue chinois Xi Jinping, le 15 novembre 2021.

Selon un bref compte-rendu diffusé par la chaîne publique CCTV, le président chinois a aussi estimé que « les relations entre États ne peuvent aller jusqu’à la confrontation armée ».

L’échange en visioconférence entre les deux dirigeants a duré près de deux heures, débutant à 9 h 03 et se concluant à 11 h 53 selon la Maison-Blanche, qui n’a pas dans l’immédiat communiqué sur son contenu.

Joe Biden s’est rendu pour cette conversation depuis la « Situation Room », cette pièce ultra-sécurisée de la Maison-Blanche d’où les États-Unis conduisent leurs opérations les plus risquées et leurs négociations les plus ardues.

Wendy Sherman, numéro deux de la diplomatie américaine, avait exposé clairement l’enjeu de la conversation, vendredi sur CNN : « Nous voulons que le Parti communiste chinois, qui est une puissance très importante sur la scène internationale […] comprenne que son avenir est avec les États-Unis, avec l’Europe, avec d’autres pays développés et en développement. Leur avenir ce n’est pas de soutenir Vladimir Poutine. »

Avertissement

Des propos conciliants, après le ton plus menaçant adopté jeudi par le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

« Nous sommes préoccupés par le fait qu’ils envisagent d’assister directement la Russie avec de l’équipement militaire qui serait utilisé en Ukraine. Le président Biden va parler au président Xi demain, et lui dira clairement que la Chine portera une responsabilité pour tout acte visant à soutenir l’agression russe, et que nous n’hésiterons pas à lui imposer des coûts », a déclaré le secrétaire d’État à la presse.

« Nous voyons avec préoccupation que la Chine réfléchit à apporter à la Russie une assistance militaire directe », a-t-il ajouté.

C’est l’avertissement le plus clair lancé par les États-Unis depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, eux qui avaient déjà reproché à la Chine son « alignement » avec la Russie.

Pour Joe Biden, les deux superpuissances sont certes vouées à se livrer une concurrence impitoyable sur le plan économique et stratégique, mais en maintenant un dialogue suffisant pour que cet affrontement ne soit pas facteur de chaos au niveau international.

Mais cette vision du président américain ne résisterait pas à un soutien ouvert de la Chine à la Russie, se manifestant par des livraisons d’armement, ou par des accords économiques et financiers donnant à Moscou les moyens de contourner en partie au moins les très sévères sanctions occidentales.

Depuis le début de l’invasion russe le 24 février, le régime communiste chinois, soignant sa relation avec Moscou et partageant avec la Russie une profonde hostilité envers les États-Unis, s’est abstenu d’appeler le président russe Vladimir Poutine à retirer ses troupes d’Ukraine.

Mais l’« amitié sans limite » professée par Pékin et Moscou est mise à l’épreuve par la guerre, le régime du président Xi Jinping semblant avoir été surpris par la résistance ukrainienne et par la vigueur des sanctions étroitement coordonnées entre les États-Unis et leurs alliés, destinées à couper la Russie des échanges économiques et financiers mondiaux.

Pendant ce temps-là, le président russe Vladimir Poutine a accusé l’Ukraine de « faire traîner » les pourparlers sur le conflit et a estimé que Kyiv avait des demandes « pas réalistes » après un entretien téléphonique avec le chancelier allemand Olaf Scholz.

Bombardements près de l’aéroport de Lviv

Les environs de l’aéroport de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, ont été touchés vendredi matin par des « missiles » russes, selon le maire de la ville.

ASSOCIATED PRESS Les frappes russes ont touché le quartier de l’aéroport de Lviv.

« Des missiles ont frappé le quartier de l’aéroport de Lviv », a écrit sur son compte Facebook Andriy Sadovy, le maire de cette grande ville située près de la frontière polonaise, jusque-là épargnée par les combats. Il a assuré que la frappe n’avait pas touché directement les installations aéroportuaires mais une usine de réparation d’avions, sans faire de victime.

« C’est une frappe sur la ville de Lviv, une plateforme humanitaire où se trouvent plus de 200 000 déplacés » et cela montre « qu’ils se battent non pas contre des militaires mais contre la population », a affirmé Maksym Kozytsky, le gouverneur régional de Lviv, faisant état d’un blessé léger.

PHOTO YURIY DYACHYSHYN, AGENCE FRANCE-PRESSE Un panache de fumée visible à Lviv, le 18 mars



Un journaliste de l’AFP a vu un panache de fumée se dégager dans les airs au-dessus de la zone.

« Nous avons entendu l’alarme. Nous avons été avertis mais […] nous ne nous sommes pas mis à l’abri, car nous n’avons peur de rien », a affirmé Olga, 56 ans. « La nuit, nous prions pour toutes nos villes soumises à l’attaque vicieuse de Poutine. »

Combats à Marioupol

M. Biden n’a pas mâché ses mots à l’égard de M. Poutine, le traitant de « voyou » et de « dictateur sanguinaire » après l’avoir qualifié la veille de « criminel de guerre » plus tôt cette semaine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a imploré jeudi les Occidentaux d’aider à « arrêter cette guerre », au moment où des frappes russes faisaient au moins 27 morts dans l’est du pays.

PHOTO RODRIGO ABD, ASSOCIATED PRESS Un homme retire des débris dans une école de Kyiv touchée par des frappes russes, le 18 mars.

« Un peuple est en train d’être détruit en Europe », a-t-il dit, ovationné par les députés du Bundestag allemand auxquels il s’est adressé par visioconférence.

Les combats continuent à faire rage dans le pays. À Marioupol, port stratégique assiégé dans le sud-est de l’Ukraine, l’armée russe a annoncé vendredi combattre désormais dans le centre-ville.

« Les unités de la République populaire [autoproclamée, NDLR] de Donetsk, avec le soutien des forces armées russes, resserrent leur étau d’encerclement et combattent les nationalistes dans le centre de la ville », a indiqué le porte-parole du ministère, Igor Konachenkov.

Il a par ailleurs assuré que les forces russes et les séparatistes de Louhansk contrôlaient désormais 90 % de ce territoire qui fait partie avec Donetsk de la région du Donbass et dont Moscou a reconnu l’indépendance.

La prise de Marioupol serait un important tournant dans le conflit et permettrait à la Russie d’assurer une continuité territoriale entre ses forces venues de la Crimée annexée, et les troupes du Donbass.

Les Ukrainiens ont aussi accusé mercredi l’aviation russe d’avoir « sciemment » bombardé un théâtre de Marioupol où étaient réfugiés des centaines d’habitants, ce que la Russie a démenti. Selon l’émissaire ukrainienne aux droits de l’homme Lioudmyla Denissova, 130 personnes ont déjà pu être sorties des décombres, mais il reste impossible d’établir un bilan.

PHOTO FOURNIE PAR AZOV VIA REUTERS Le théâtre de Marioupol où étaient réfugiés des centaines d’habitants.

« Plus de 130 personnes ont pu être sauvées. Mais des centaines d’habitants de Marioupol sont toujours sous les décombres », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo tout en promettant la poursuite des opérations de secours « malgré les bombardements » qui se poursuivent dans cette grande ville portuaire.

Pas de répit

La mairie de Marioupol a signalé que la situation était « critique » avec des bombardements russes « ininterrompus » et des destructions « colossales ».

Selon les premières estimations, environ 80 % du parc de logements de la ville a été détruit.

« Ils tirent tellement de roquettes, il y a beaucoup de corps de civils morts dans les rues », a raconté à l’AFP Tamara Kavounenko, 58 ans.

Les bombardements se poursuivent aussi à Kyiv et à Kharkiv, deuxième ville du pays, où au moins 500 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre.

PHOTO FELIPE DANA, ASSOCIATED PRESS Vue sur une rue de Kyiv, le 18 mars

Selon le service d’urgence ukrainien, des tirs russes russes ont frappé « un établissement d’enseignement supérieur » et « deux immeubles d’habitations voisins », faisant un mort et 11 blessés à Kharkiv vendredi.

La capitale s’est vidée d’au moins la moitié de ses 3,5 millions habitants. Selon la mairie, 222 personnes, dont 60 civils, ont été tuées à Kyiv depuis le début de l’invasion.

PHOTO FELIPE DANA, ASSOCIATED PRESS Un homme se tient devant l’entrée de l’immeuble résidentiel de Kyiv où il habite, le 18 mars.

Dans la banlieue de Zaporijia (sud-est), Moscou a indiqué avoir tiré deux missiles balistiques de courte portée sur des positions ukrainiennes d’où auraient été tirés des missiles en direction de Melitopol (sud), investie par les forces russes.

Aucun bilan global précis n’a été fourni même si le président Zelensky a mentionné le 12 mars la mort d’« environ 1300 » militaires ukrainiens, tandis que Moscou a seulement rapporté près de 500 morts dans ses rangs le 2 mars.

D’après le décompte au 16 mars du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH) en Ukraine consulté par l’AFP, soulignant que ses chiffres sont probablement très inférieurs à la réalité, au moins 780 civils — dont 58 enfants — ont été tués en Ukraine et plus de 1250 blessés.

Trois semaines après le début de l’invasion, Moscou ne donne aucun signe de répit dans son offensive et accuse Kyiv de « faire traîner » les pourparlers entre les belligérants.

« Il a été noté que le régime de Kyiv cherche par tous les moyens à faire traîner le processus de négociations, en avançant de nouvelles propositions pas réalistes », a indiqué vendredi le Kremlin, résumant les propos de M. Poutine à Olaf Scholz.

Le président russe doit aussi parler avec son homologue français, Emmanuel Macron, vendredi vers midi, selon le Kremlin.

Grande fête ultra-patriotique à Moscou

La Russie a célébré vendredi les huit ans de l’annexion de la Crimée ukrainienne, en pleine offensive chez son voisin pro-occidental.

« Pour un monde sans nazisme », « Pour la Russie », proclamaient des banderoles déployées dans le stade Loujniki de Moscou, plein à craquer, alors que la Russie justifie son opération militaire en Ukraine par la nécessité de « dénazifier » le pays, accusé de perpétrer un génocide de populations russophone.

Des « Z » ornaient aussi les poitrines des intervenants se produisant devant la foule, cette lettre étant devenue un symbole patriotique car elle est inscrite sur de nombreux chars russes déployés dans les zones de combats.

Le clou du spectacle, pour 95 000 spectateurs dans le stade et 100 000 à l’extérieur selon un décompte de la police, était le discours du président russe.

Vladimir Poutine était en train de louer l’héroïsme des soldats russes engagés en Ukraine quand soudain la chaîne de télévision publique Rossiya-24 a interrompu son intervention, montrant d’autres moments du même évènement.

Quinze minutes après, la télévision a repris la diffusion de l’intervention du maître du Kremlin, en différé.

Le porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov, a ensuite indiqué aux agences de presse russes que la retransmission avait été perturbée par une « panne technique sur un serveur ».

Célébrant dans son discours le « retour » de la Crimée à la Russie en 2014, annexée après une révolution pro-occidentale à Kyiv, le président a salué les forces engagées aujourd’hui en Ukraine, citant notamment la Bible.

« Les mots qui me viennent sont ceux des saintes écritures : il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », a-t-il dit, marchant sur la scène.

Au son des « Russie, Russie » scandés par la foule, il a salué « l’héroïsme » de soldats russes qui « combattent, qui agissent, lors de cette opération militaire côte à côte, et qui, s’il le faut, couvrent de leur corps » leur camarade pour couper la trajectoire « d’une balle ».

Moscou « ne ferme pas la porte à l’Ouest »

La Russie a indiqué vouloir négocier avec Kyiv un statut de neutralité et démilitarisé. Les autorités ukrainiennes, sans balayer l’idée d’une neutralité et en semblant renoncer à une adhésion à l’OTAN, ont, elles, réclamé la désignation de pays garants de sa sécurité et qui la défendraient militairement en cas d’agression par Moscou.

Le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a affirmé sur la chaîne Russia Today que Moscou « ne ferme pas la porte à l’Ouest », tout en dénonçant une « tentative » de Washington de créer un « monde unipolaire ». M. Blinken a quant à lui estimé jeudi que la Russie n’avait pas démontré jusqu’ici « d’effort significatif » pour trouver une sortie de crise.

« Nous n’avions pas prévu de faire des milliers de prisonniers. Nous n’avons pas besoin […] de milliers de soldats russes morts », a martelé le président Zelensky dans son dernier discours vidéo jeudi soir. « Nous ne voulions pas de cette guerre. Nous voulons seulement la paix ».

Plus de 3,2 millions d’Ukrainiens ont pris les routes de l’exil, dont près des deux tiers vers la Pologne, parfois seulement une étape avant de continuer leur exode.

Les besoins humanitaires en Ukraine se font « de plus en plus urgents », avec plus de 200 000 personnes privées d’eau rien que dans la région de Donetsk et de « graves pénuries » de nourriture, d’eau et de médicaments dans des villes comme Marioupol ou Soumy, a déclaré vendredi un porte-parole du HCR, Matthew Saltmarsh.