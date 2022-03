(Lviv) Des « centaines » de personnes étaient toujours vendredi sous les décombres d’un théâtre bombardé par les forces russes à Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine, selon le président ukrainien, et des missiles russes ont frappé les abords de Lviv, grande ville de l’Ouest jusqu’ici épargnée.

Joe STENSON Agence France-Presse

Alors que les Occidentaux tentent d’augmenter encore la pression sur la Russie pour faire cesser la guerre, le président américain Joe Biden a eu un entretien téléphonique de près de deux heures avec son homologue chinois Xi Jinping.

M. Biden a « décrit les implications et conséquences si la Chine fournissait un soutien matériel à la Russie alors qu’elle mène une attaque brutale contre les villes et civils ukrainiens », a indiqué la Maison-Blanche.

PHOTO MAXAR TECHNOLOGIES VIA REUTERS

Deux jours après le bombardement d’un théâtre à Marioupol, Volodymyr Zelensky a annoncé que « plus de 130 personnes ont pu être sauvées ». « Mais des centaines d’habitants de Marioupol sont toujours sous les décombres », a-t-il ajouté dans une vidéo, alors même que l’armée russe a annoncé se battre désormais dans le centre-ville de ce port sur la mer d’Azov, assiégé depuis des jours.

Selon le conseil municipal de Marioupol, le bombardement a fait au moins un blessé grave, mais pas de morts.

« Le dégagement des débris se poursuit dans la mesure du possible et les informations sur les victimes seront complétées », a précisé le conseil.

Au moment de l’attaque, « jusqu’à un millier de personnes », essentiellement des « femmes, enfants et personnes âgées », s’étaient réfugiées dans ce bâtiment, selon la même source.

L’armée russe a affirmé vendredi avoir réussi à pénétrer dans la ville et y mener des combats, aux côtés de troupes de la « république » séparatiste de Donetsk. Ces troupes « resserrent leur étau d’encerclement et combattent les nationalistes dans le centre de la ville », a affirmé à Moscou le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

La prise de Marioupol serait un important tournant dans le conflit et permettrait à la Russie d’assurer une continuité territoriale entre ses forces venues de la Crimée annexée (sud) et les troupes du Donbass (est).

Les autorités ukrainiennes avaient accusé mercredi l’aviation russe d’avoir « sciemment » bombardé le théâtre de Marioupol, ce que la Russie a démenti.

PHOTO ALEXANDER ERMOCHENKO, REUTERS Une femme passe devant un char d'assaut prorusse à Marioupol.

Des missiles contre Lviv

Près de Lviv, à des centaines de kilomètres à l’ouest, « des missiles ont frappé le quartier de l’aéroport », a écrit sur Facebook Andriy Sadovy, maire de cette grande ville située près de la frontière polonaise, jusque-là épargnée par les combats.

PHOTO ASSOCIATED PRESS Une épaisse fumée s'échappe du site d'un explosion à Lviv.

« C’est une frappe sur la ville de Lviv, un hub humanitaire où se trouvent plus de 200 000 déplacés », et cela montre « qu’ils se battent non pas contre des militaires mais contre la population », a affirmé Maksym Kozytsky, le gouverneur régional de Lviv, faisant état d’un blessé léger.

« Nous avons entendu l’alarme. Nous avons été avertis mais […] nous ne nous sommes pas mis à l’abri, car nous n’avons peur de rien », a affirmé Olga, 56 ans. « La nuit, nous prions pour toutes nos villes soumises à l’attaque vicieuse (du président russe Vladimir) Poutine. »

Vendredi soir, le ministère russe de la Défense a publié un communiqué dans lequel il a précisé que « des armes de longue portée de haute précision ont frappé l’infrastructure militaire ukrainienne » à Lviv. « La frappe a détruit le lieu de stationnement des avions de combat ukrainiens de l’usine de réparation d’avions de Lviv, ainsi que des dépôts de munitions et des équipements militaires ukrainiens dans les banlieues de Nikolaïev et Voznessensk », a ajouté un porte-parole de l’armée russe.

Entretien Xi-Biden

Lors de son entretien avec Joe Biden, le président chinois a assuré que la Chine et les États-Unis ont la responsabilité d’aider à la paix mondiale.

PHOTO LA MAISON-BLANCHE PAR REUTERS Le président américain Joe Biden lors de son entretien avec son homologue chinois Xi Jinping.

Un conflit « n’est dans l’intérêt de personne », a-t-il affirmé, selon la télévision chinoise. « La crise ukrainienne n’est pas quelque chose que nous souhaitions voir » arriver.

Depuis le début de l’invasion russe le 24 février, le régime communiste chinois, partageant avec la Russie une profonde hostilité envers les États-Unis, s’est abstenu d’exhorter Vladimir Poutine à retirer ses troupes d’Ukraine.

Mais la Chine a peut-être déjà commencé à prendre ses distances avec Moscou car, d’après des diplomates à l’ONU, la Russie a renoncé jeudi soir à tenir le lendemain un vote au Conseil de sécurité sur une résolution liée à la guerre en Ukraine, faute de soutien de ses plus proches alliés.

M. Biden n’a pas mâché ses mots à l’égard de M. Poutine, le traitant de « voyou » et de « dictateur sanguinaire » après l’avoir qualifié la veille de « criminel de guerre ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a imploré une nouvelle fois jeudi les Occidentaux d’aider à « arrêter cette guerre », au moment où des frappes russes faisaient au moins 27 morts dans l’est du pays.

Outre Marioupol, les bombardements se poursuivent aussi à Kyiv et à Kharkiv, deuxième ville du pays, dans le nord-est, où au moins 500 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre.

Selon le service d’urgence ukrainien, des tirs russes ont frappé « un établissement d’enseignement supérieur » et « deux immeubles d’habitations voisins », faisant un mort et 11 blessés à Kharkiv vendredi.

La capitale, Kyiv, s’est vidée d’au moins la moitié de ses 3,5 millions habitants. Selon la mairie, 222 personnes, dont 60 civils, ont été tués dans la ville depuis le début de l’invasion.

« Désinformation »

Aucun bilan global précis n’a été fourni, même si le président Zelensky a mentionné le 12 mars la mort d’« environ 1300 » militaires ukrainiens, tandis que Moscou a seulement rapporté près de 500 morts dans ses rangs le 2 mars.

PHOTO PRÉSIDENCE UKRAINIENNE PAR L'AGENCE FRANCE-PRESSE Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

D’après le décompte au 16 mars du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) en Ukraine consulté par l’AFP, au moins 780 civils-dont 58 enfants-ont été tués en Ukraine et plus de 1250 blessés. Le HCDH souligne que ses chiffres sont probablement très inférieurs à la réalité.

Au siège de l’ONU, à New York (États-Unis), les six pays occidentaux membres du Conseil de sécurité ont dénoncé l’utilisation de cette instance par Moscou pour diffuser de « la désinformation » et de la « propagande », avant une dixième réunion du Conseil depuis l’invasion.

Trois semaines après le début de son offensive, Moscou ne donne aucun signe de répit dans son offensive et accuse Kyiv de « faire traîner » les pourparlers entre les belligérants.

Le président Poutine a célébré vendredi, dans le stade Loujniki de Moscou plein à craquer, les huit ans de l’annexion de la Crimée ukrainienne.

Au son des « Russie, Russie » scandés par la foule, il a salué « l’héroïsme » de soldats russes qui « combattent, qui agissent lors de cette opération militaire côte-à-côte, et qui, s’il le faut, couvrent de leur corps » leur camarade pour couper la trajectoire « d’une balle ».

Lors d’un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron, M. Poutine a accusé l’Ukraine de « nombreux crimes de guerre », assurant que les forces dirigées par Moscou faisaient « tout leur possible » pour éviter des pertes civiles.

M. Macron a pour sa part exprimé sa « préoccupation extrême » concernant la situation à Marioupol, pour qui il a réclamé « des mesures concrètes et vérifiables de levée du siège, l’accès humanitaire et le cessez-le-feu immédiat », selon la présidence française.

Commentant l’exclusion de son pays du Conseil de l’Europe, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a par ailleurs accusé cette instance d’être un instrument « russophobe » au service des Occidentaux, assurant rejeter le « tutorat de Bruxelles » en matières de droits humains.

Depuis le 24 février, plus de 3,2 millions d’Ukrainiens ont pris les routes de l’exil, dont près des deux tiers vers la Pologne, parfois seulement une étape avant de continuer leur exode.

Les besoins humanitaires en Ukraine se font « de plus en plus urgents », avec plus de 200 000 personnes privées d’eau rien que dans la région de Donetsk et de « graves pénuries » de nourriture, d’eau et de médicaments dans des villes comme Marioupol ou Soumy, a déclaré vendredi un porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés, Matthew Saltmarsh.