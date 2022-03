(Bruxelles) Le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov a appelé jeudi l’UE à considérer Vladimir Poutine comme un « criminel de guerre » et a exhorté les Européens à intensifier les livraisons d’armes pour aider Kyiv à lutter contre les forces de Moscou.

Agence France-Presse

Le président américain Joe Biden a déclenché mercredi la fureur du Kremlin en qualifiant le président russe de « criminel de guerre » pour les bombardements de ses forces contre des villes ukrainiennes. Le qualificatif est totalement justifié aux yeux du pouvoir ukrainien.

« Ce n’est pas simplement une guerre. C’est la terreur d’État. L’armée régulière de l’agresseur anéantit consciencieusement la population civile », a souligné le ministre ukrainien devant la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen.

« J’appelle tous les membres du Parlement européen à reconnaître que Poutine est un criminel de guerre, comme cela a été fait aux États-Unis », a-t-il lancé.

Oleksii Reznikov a raconté la férocité des combats dans la ville portuaire de Marioupol, dans le sud du pays, et le bombardement d’un théâtre, où l.200 femmes et enfants s’abritaient, selon les autorités.

Il a déclaré que plus de 400 écoles, 110 hôpitaux et 1000 blocs d’habitations à travers l’Ukraine ont été détruits au cours des trois semaines qui ont suivi le lancement de l’invasion par Vladimir Poutine.

La résistance ukrainienne et les problèmes logistiques ont ralenti l’avancée des forces russes et empêché une victoire éclair. Le ministre a chiffré les pertes russes à « plus de 14 000 soldats tués ».

Il a assuré que les Ukrainiens finiront par l’emporter et triompher des forces plus importantes du Kremlin, mais « l’Europe doit fournir plus d’armes ».

« Nous allons gagner. Les Russes peuvent être arrêtés. La victoire peut être gagnée. Mais nous avons besoin d’aide », a affirmé M. Reznikov.

Le ministre a demandé plus de fonds « très rapidement » pour aider l’Ukraine à acquérir une série de matériels, y compris des avions de combat, des véhicules blindés, des systèmes antichars et antiaériens.

L’Union européenne a déjà débloqué 500 millions d’euros pour financer des achats d’armements à Kyiv et étudie la possibilité d’ajouter 500 millions supplémentaires.

Le ministre ukrainien a par ailleurs appelé l’UE à renforcer les sanctions contre la Russie et à faire pression sur les entreprises qui n’ont pas cessé de faire des affaires dans le pays.

Il a vivement critiqué le refus d’imposer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine. « Nous perdrons de plus en plus de vies et ce sera plus d’argent que les pays européens paieront plus tard pour aider l’Ukraine à se reconstruire », a-t-il dit. « Plus vous hésiterez, plus nos enfants et petits-enfants le percevront comme un crime contre l’Ukraine ».