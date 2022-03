Guerre en Ukraine

Washington va livrer des armes antiaériennes, tirs meurtriers sur des civils

(Kyiv) Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi l’envoi de systèmes de défense antiaérienne de plus longue portée à l’Ukraine où au moins treize civils ont été tués par des tirs russes devant un magasin et sur un marché dans le nord et en fuyant Marioupol dans le sud.