(Varsovie) Les premiers ministres polonais, tchèque et slovène sont arrivés mardi soir à Kyiv, pour affirmer « le soutien sans équivoque » de l’UE à l’Ukraine, a annoncé le chef du gouvernement polonais Mateusz Morawiecki sur Facebook.

Agence France-Presse

« Nous devons faire cesser le plus rapidement possible cette tragédie qui se déroule à l’Est. C’est pourquoi, avec le vice-premier ministre (polonais) Jaroslaw Kaczynski, et les Premiers (tchèque et slovène) Petr Fiala et Janez Jansa, nous sommes à Kyiv », a écrit Mateusz Morawiecki.