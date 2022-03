La quatrième session de pourparlers entre Moscou et Kyiv avait débuté lundi en visioconférence. Les délégations s’étaient séparées pour une « pause technique » avec la promesse de reprendre les discussions mardi.

PHOTO BELTA, VIA REUTERS

(Kyiv) La quatrième session de pourparlers entre l’Ukraine et la Russie a repris mardi après une pause la veille, a annoncé un haut responsable ukrainien, insistant sur le cessez-le-feu réclamé par Kyiv.

Agence France-Presse

« Les négociations sont en cours », a déclaré sur Twitter Mykhaïlo Podoliak, un négociateur et conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Au menu des discussions figurent notamment « un cessez-le-feu et le retrait des troupes » russes du territoire ukrainien, a-t-il ajouté.

Les deux camps ont affiché un certain optimisme ces derniers jours, même si le Kremlin a estimé mardi qu’il était prématuré de faire tout « pronostic ».

Un conseiller de la présidence ukrainienne, Oleksiï Arestovitch, a jugé possible un accord de paix d’ici le mois de mai, « et peut-être beaucoup plus rapidement ».

Dans la nuit, le président Volodymyr Zelensky a assuré que les Russes ont « commencé à comprendre qu’ils n’arriveront à rien par la guerre ».

« On m’a dit que (les pourparlers en cours) étaient plutôt bons », a indiqué le chef de l’État ukrainien, après avoir évoqué samedi une approche nouvelle, « fondamentalement différente », de Moscou dans les négociations.

« Mais attendons de voir », a-t-il ajouté.

En attendant, les forces russes continuent de pilonner plusieurs villes d’Ukraine. Des frappes sur des immeubles d’habitation de Kyiv ont fait au moins deux morts mardi matin.