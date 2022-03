(Lviv) Une ONG américaine a installé un hôpital de campagne près de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, pour soigner des civils ayant fui les bombardements russes, a indiqué mardi à l’AFP une porte-parole.

Agence France-Presse

Dans le parking d’un centre commercial aux abords de Lviv, l’organisation humanitaire chrétienne Samaritan’s Purse a monté de larges tentes blanches pour soigner gratuitement ses patients, en premier lieu des civils.

Mis en service lundi en coopération avec les autorités ukrainiennes, l’hôpital est doté de soixante lits, dont quatre en soins intensifs, et même de deux salles d’opération.

Pour le moment, il n’accueille que quelques dizaines de patients, surtout des déplacés en état de choc, avec des problèmes cardiaques, des maladies chroniques ou de petits traumatismes, mais se dit prêt à soigner aussi des militaires ukrainiens blessés.

« Nous sommes prêts à toutes les éventualités », assure sur place Kaitlyn Lahm, porte-parole de l’organisation, alors que les bombardements russes ont lourdement frappé ces derniers jours l’ouest de l’Ukraine, jusqu’alors plutôt épargné.

Dimanche, des frappes russes ont fait 35 morts sur la base militaire de Yavoriv, située entre Lviv et la frontière polonaise.

Une cinquantaine de personnes, dont des infirmières, médecins, et ingénieurs, sont prêts à faire fonctionner l’unité médicale « aussi longtemps que nécessaire », précise-t-elle.

« Ici, le conflit peut arriver n’importe où et n’importe quand, tout bouge très vite, on ne sait pas à quoi s’attendre », relève de son côté le directeur Elliott Tenpenny qui a déjà travaillé au Moyen-Orient et en Afrique et s’attend à rester plusieurs mois en Ukraine.

Le gouverneur régional de Lviv Maksym Kozytsky a par ailleurs annoncé lundi l’ouverture attendue cette semaine d’un hôpital de campagne par des médecins israéliens.

L’invasion russe en Ukraine a fait de dizaines de milliers de déplacés, qui se sont principalement dirigés vers l’ouest du pays.

Selon l’ONU, plus de 3 millions de personnes ont en outre quitté l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe le 24 février.