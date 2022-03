Présidentielle française

Emmanuel Macron est toujours en tête des intentions de vote

(Paris) Emmanuel Macron est toujours largement en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle à 31 %, loin devant Marine Le Pen (18 %) et un trio Zemmour (13 %), Mélenchon (11,5 %) et Pécresse (11 %), selon un sondage « rolling » Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publié lundi.