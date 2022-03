(Nations unies) La Russie propose à ses 14 partenaires du Conseil de sécurité de l’ONU de voter mercredi sur une résolution « humanitaire » liée à « l’opération militaire spéciale » russe en Ukraine, ont annoncé mardi des diplomates russes.

Agence France-Presse

Lors d’une déclaration à la presse, l’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a regretté que la France et le Mexique aient renoncé à soumettre au vote leur projet de résolution sur l’aide humanitaire après 15 jours de discussions, en préférant demander un vote directement à l’Assemblée générale des Nations unies où la Russie n’a pas de droit de veto.

« Nous allons proposer notre propre projet qui est humanitaire », a dit Vassily Nebenzia. Il a souligné que depuis le lancement par le président français Emmanuel Macron d’un projet de résolution sur l’aide humanitaire, Moscou s’était dit prêt à participer à son éventuelle adoption.

La Russie a aussi été claire sur le fait qu’il ne fallait pas qu’il y ait dans ce texte de mentions « politiques », a-t-il rappelé.

Paris et Mexico, poussés par les États-Unis et le Royaume-Uni, selon des diplomates, voulaient réclamer dans leur projet une « cessation des hostilités », une mention jugée « politique » par Moscou, qui a menacé de mettre son veto au texte franco-russe.

L’ambassadeur russe adjoint à l’ONU, Dmitry Polyanskiy, a précisé à l’AFP que la Russie allait formaliser sa proposition de résolution « humanitaire » dans les minutes à venir. « Un vote est demandé pour demain » (mercredi), a-t-il ajouté, en indiquant qu’il revenait à la présidence du Conseil de sécurité, assurée par les Émirats arabes unis, de décider de l’heure.

Au vu du texte proposé, il est peu probable qu’il recueille le minimum requis de 9 voix sur 15, sans utilisation de son droit de veto par l’un des cinq membres permanents du Conseil (outre la Russie, les États-Unis, la Chine, la France et le Royaume-Uni).

Le projet russe exprime la « profonde préoccupation » du Conseil de sécurité « face aux informations faisant état de victimes civiles, y compris d’enfants, en Ukraine et dans les environs ». Il « exige que les civils, y compris le personnel humanitaire et les personnes en situation de vulnérabilité, y compris les femmes et les enfants, soient pleinement protégés ». Le projet reprend plusieurs idées et principes développés par la France et le Mexique dans leur propre résolution.

Aucune date n’a encore été fournie par Paris et Mexico pour une mise au vote à l’Assemblée générale de leur texte. Le 2 mars, l’Assemblée avait massivement approuvé un texte condamnant la Russie pour son invasion le 24 février de l’Ukraine. La résolution avait recueilli 141 votes, 5 pays votant contre et 35 s’abstenant.