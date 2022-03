L’ouest de l’Ukraine, jusqu’ici épargné par les attaques russes, a été bombardé dans la nuit de samedi à dimanche. À la veille de nouvelles négociations entre la Russie et l’Ukraine par visioconférence lundi, la capitale Kyiv est de plus en plus encerclée par des militaires russes et la crise humanitaire s’enlise à Marioupol.

Pleins feux sur l’ouest du pays

La situation humanitaire dans la ville assiégée de Marioupol, constamment bombardée, continue de s’aggraver, alors qu’un nouveau convoi humanitaire a dû faire demi-tour dimanche.

Dans l’ouest de l’Ukraine, les forces russes ont bombardé la base militaire de Yavoriv, faisant 35 morts et 134 blessés, selon le gouverneur de la région. L’aéroport d’Ivano-Frankivsk a aussi été visé par une frappe russe, selon le maire de la ville.

2100

Nombre d’habitants de Marioupol tués depuis le début de l’offensive russe, selon la mairie

Frappes et explosions

Dans le sud, au moins 11 personnes ont été tuées dans des frappes sur la ville de Mykolaïv, selon le gouverneur de la région.

Dans la région du Donetsk, dans l’est du pays, un monastère a été touché par des frappes qui ont fait une trentaine de blessés, selon les autorités ukrainiennes.

Un journaliste et documentariste américain a été tué et un autre, blessé par balles, à Irpin, près de Kyiv.

