Guerre en Ukraine

Pékin et Washington discutent à Rome dans un contexte tendu

(Rome) Deux hauts diplomates américain et chinois ont entamé des discussions lundi à Rome, dans un contexte tendu en raison d’informations du New York Times selon lesquelles la Russie a demandé l’aide économique et militaire de la Chine pour mener la guerre en Ukraine et contourner les sanctions occidentales.