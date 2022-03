Quelle tournure prendra la guerre en Ukraine ?

Le président de la Russie, Vladimir Poutine, espérait faire tomber le gouvernement ukrainien avec une offensive éclair et mettre rapidement le pays à sa botte. Cette illusion passée, la guerre a pris une tournure sanglante avec le siège et le bombardement sans répit de grandes villes, poussant des millions de personnes apeurées à l’exode. Alors que la capitale, Kyiv, est menacée à son tour, les hypothèses sur la tournure que risquent de prendre les évènements demeurent nombreuses. La Presse a fait le point avec plusieurs analystes pour tenter de dégager les scénarios les plus probables.