(Lviv) Un négociateur russe a estimé dimanche que les pourparlers entre Kyiv et Moscou progressaient, au moment où les contacts diplomatiques se multiplient malgré la poursuite active des combats.

Ionut IORDACHESCU avec Emmanuel DUPARCQ Agence France-Presse

« Si nous comparons la position des deux délégations entre le début des négociations et maintenant, alors nous constatons des progrès significatifs », a déclaré Léonid Sloutski, un député faisant partie de la délégation russe ayant récemment rencontré des négociateurs ukrainiens en Biélorussie.

« Mon attente personnelle est que ces progrès aboutissent très prochainement à une position commune entre les deux délégations et à des documents à signer », a-t-il ajouté, cité par les agences de presse russes.

PHOTO MAXIM GUCHEK, AGENCE FRANCE-PRESSE

Depuis le début de l’offensive militaire de Moscou le 24 février, trois tours de pourparlers ont eu lieu en Biélorussie. Ils étaient essentiellement focalisés sur la création de couloirs humanitaires pour les civils.

Jeudi, les ministres des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et ukrainien Dmytro Kouleba sont eux sortis de discussions en Turquie sans annonce de progrès tangible, mais se sont engagés à poursuivre leur dialogue.

Dimanche, Mykhaïlo Podoliak, l’un des conseillers du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a indiqué sur Twitter que Moscou avait cessé de lancer « des ultimatums » à Kyiv et commencé à « écouter attentivement nos propositions ».

Tandis que M. Zelensky a souligné samedi que Moscou avait adopté une approche « fondamentalement différente » dans ces négociations, son homologue Vladimir Poutine a lui dit vendredi avoir vu « des avancées positives » dans les pourparlers.

L’espoir d’un convoi d’aide humanitaire à Marioupol

L’armée russe continuait de pilonner le sud du pays où la ville assiégée de Marioupol espère l’arrivée d’un convoi d’aide humanitaire dimanche.

Le convoi « est à 2 h de Marioupol, à 80 km », a déclaré dimanche en fin de matinée le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Nous ferons tout pour casser la résistance des occupants qui bloquent même les prêtres orthodoxes. Les prêtres accompagnent ce convoi de 100 tonnes d’eau, de nourriture, de médicaments », a-t-il dit dans une vidéo sur Telegram.

PHOTO MSTYSLAV CHERNOV, ASSOCIATED PRESS La ville de Marioupol est plongée dans une situation « quasi désespérée » selon Médecins sans frontières (MSF), manquant de vivres et privée d’eau, de gaz, d’électricité et de communications.

L’enjeu est crucial pour Marioupol : la cité portuaire stratégique, située entre la Crimée et le Donbass, est plongée dans une situation « quasi désespérée » selon Médecins sans frontières (MSF), manquant de vivres et privée d’eau, de gaz, d’électricité et de communications.

Plus de 2100 habitants de Marioupol ont été tués depuis le début de l’offensive russe, a annoncé dimanche la mairie de la ville.

« Les occupants frappent cyniquement et délibérément des bâtiments résidentiels, des zones densément peuplées, détruisent des hôpitaux pour enfants et infrastructures urbaines […]. À ce jour, 2187 habitants de Marioupol ont péri dans les attaques russes », a indiqué la mairie de Marioupol sur Telegram.

« En 24 heures, nous avons connu 22 bombardements d’une ville paisible. Environ 100 bombes ont déjà été larguées sur Marioupol », a-t-il ajouté.

Un précédent bilan vendredi des autorités locales évaluait à 1582 le nombre d’habitants tués.

Le pape a exhorté dimanche à la fin des combats, qualifiant Marioupol de « ville martyre dans la guerre atroce qui est en train de dévaster l’Ukraine ».

Moscou reconnaît que la situation « dans certaines villes » a pris des « proportions catastrophiques », selon les mots du général Mikhaïl Mizintsev, cité samedi par les agences de presse russes. Mais le militaire a accusé les « nationalistes » ukrainiens de miner les zones résidentielles et détruire des infrastructures.

Selon le président ukrainien, « 125 000 personnes ont été évacuées par des couloirs humanitaires ».

Le Comité international de la Croix-Rouge a mis en garde dimanche contre « un scénario du pire » dans Marioupol, si les belligérants « n’arrivent pas d’urgence à un accord humanitaire ».

« Le CICR est prêt à agir comme intermédiaire neutre pour faciliter le dialogue entre parties sur ces questions humanitaires », souligne un communiqué.

« Le temps est compté pour les centaines de milliers de personnes piégées dans les combats. L’histoire jugera avec horreur ce qui est en train de se passer à Marioupol si aucun accord n’est trouvé le plus vite possible entre les parties », insiste le texte.

Frappe sur une base militaire à l’ouest

Dans la nuit, les forces russes ont frappé une base militaire à une vingtaine de kilomètres de la frontière polonaise, pays membre de l’OTAN, qui a servi ces dernières années de terrain d’entraînement aux forces ukrainiennes sous l’encadrement d’instructeurs étrangers, notamment américains et canadiens.

Elle était l’un des principaux centres servant aux exercices militaires conjoints entre les forces ukrainiennes et celles de l’OTAN. C’est sur cette base qu’arrive une partie de l’aide militaire livrée à l’Ukraine par les pays occidentaux.

Les frappes de dimanche surviennent alors que la Russie a menacé la veille de cibler les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine. Selon le gouverneur de la région Maxim Kozitsky, les frappes ont été menées depuis les mers Noire et d’Azov et ont fait 35 morts et 134 blessés.

L’armée russe a affirmé avoir tué des « mercenaires étrangers » lors de frappes dimanche contre « la localité de Staritchi et la base militaire de Yavoriv ».

« En conséquence de cette frappe, jusqu’à 180 mercenaires étrangers et une importante quantité d’armes étrangères ont été éliminés », a affirmé lors d’un breffage le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, sans que ce chiffre ne puisse être confirmé de source indépendante par l’AFP.

Bombardements à Mykolaïv

Toujours au Sud, la métropole d’Odessa continue à se préparer à une offensive des troupes russes, qui se concentrent pour l’heure à une centaine de kilomètres à l’Est sur Mykolaïv.

PHOTO BULENT KILIC, AGENCE FRANCE-PRESSE Un homme se tient à côté de sacs mortuaires couverts de neige dans la cour d’une morgue à Mykolaïv, vendredi dernier.

Onze personnes ont été tuées dans des frappes russes sur cette ville portuaire, selon les autorités ukrainiennes.

Dans la matinée, le gouverneur de la région, Vitali Kim, avait indiqué que « neuf personnes étaient mortes dans des bombardements » russes, dans donner plus de détails.

Dans l’après-midi, les services d’urgence ukrainiens et le gouverneur ont fait état d’une nouvelle frappe, cette fois contre une école, en publiant sur Telegram des images du bâtiment détruit.

Par ailleurs, le maire de Dniproroudné, dans le Sud, a été enlevé dimanche par des soldats russes deux jours après l’enlèvement d’un autre maire, selon le gouverneur de la région de Zaporijia. Ces enlèvements ont été condamnés par l’Union européenne.

Le bilan des victimes, dont certains jonchent les rues de villes, est impossible à vérifier. Au moins 596 civils ont été tués, selon le décompte dimanche des Nations unies, qui souligne que ses bilans sont probablement très inférieurs à la réalité.

« Environ 1300 » militaires ukrainiens ont été tués depuis le 24 février, a indiqué samedi M. Zelensky. L’armée russe, elle, a perdu « environ 12 000 hommes », affirme le chef d’État. La Russie, de son côté, a annoncé le 2 mars son seul et unique bilan à ce jour de 498 soldats tués.

Kyiv, dont seules les routes vers le sud restent dégagées, est de plus en plus cernée par les soldats russes, qui ont détruit samedi l’aéroport avoisinant de Vassylkiv, selon les Ukrainiens.

PHOTO DIMITAR DILKOFF, AGENCE FRANCE-PRESSE Des militaires ukrainiens marchent vers la ville d’Irpin, au nord-ouest de Kyiv.

Présentes dans les faubourgs, les troupes russes tentent de neutraliser les localités environnantes pour « bloquer » Kyiv, selon l’état-major ukrainien, et la banlieue nord-ouest (Irpin, Boutcha) a été lourdement bombardée ces derniers jours.

Selon des soldats ukrainiens interrogés dimanche par l’AFP à Irpin, Boutcha est désormais aux mains des Russes.

Ils se heurtent toutefois à la résistance de l’armée ukrainienne, tant à l’ouest qu’à l’est de la capitale, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Bombes au phosphore ?

Vladimir Poutine affiche lui aussi toujours sa détermination. Samedi, le président russe a accusé les forces ukrainiennes de « violations flagrantes » du droit humanitaire, lors d’un entretien téléphonique avec les dirigeants français Emmanuel Macron et allemand Olaf Scholz.

« Mensonges », a réagi la présidence française. Et les appels de MM. Macron et Scholz à un « cessez-le-feu immédiat » sont restés lettre morte.

Dimanche, un responsable ukrainien a accusé Moscou d’utiliser des bombes au phosphore dans l’est. Selon Oleksi Bilochytsky, chef de la police de Popasna, située à une centaine de kilomètres à l’ouest de Louhansk, les Russes ont utilisé de telles bombes sur sa localité.

« C’est ce que les nazis appelaient un “oignon brûlant”, et c’est ce que les “Russistes” (combinaison de Russes et fascistes, NDLR) sont en train de lâcher sur nos villes. Souffrances indescriptibles et incendies », a-t-il écrit sur Facebook.

Cette information était invérifiable dans l’immédiat.

Les Occidentaux refusent d’entrer dans le conflit, mais ont multiplié les sanctions économiques et commerciales contre la Russie, et assuré Kyiv d’un soutien notamment militaire.

Washington a autorisé samedi une nouvelle aide en armes de 200 millions de dollars, qui fait suite à une première aide en équipements militaires de 350 millions de dollars, dont deux tiers ont été livrés au 4 mars, selon une responsable du Pentagone.